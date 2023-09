Novas imagens mostram Victor Meyniel antes de ser agredido: 'me convidou para ir até a casa dele'

Novas imagens, divulgadas pelo Fantástico nesse domingo (10), mostram as interações entre o ator Victor Meyniel e o estudante Yuri de Moura Alexandre antes dos dois discutirem, e o artista ser agredido. O caso aconteceu no dia 2 de setembro, no prédio onde o universitário reside, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele está preso preventivamente.

Nas gravações, é possível observar o momento em que eles se apresentam e conversam, do lado de fora de uma balada realizada em frente ao endereço do discente. Conforme o intérprete do personagem Joseph Charles, no filme "Meus 15 Anos" (2017), ele não conhecia o suspeito antes daquele dia.

"Nunca tinha visto na minha vida. Achei um cara muito bonito, um papo legal. [...] Me convidou para ir até a casa dele, a gente tomou um vinho", relembrou.

Assuntos relacionados

Com Victor em casa, Yuri enviou algumas mensagens para a médica Karina de Assis Carvalho, com quem divide apartamento há dois meses. Na conversa, ele informa que abriu um dos vinhos dela, tenta ligar para a mulher, que não atende, então envia uma foto ao lado do ator. "Amiga, abri um vinho seu. Eu vou te compensar, mas tô com famoso aqui em casa". Em resposta, a profissional da saúde lamenta que ele tenha mexido em suas bebidas, mas o estudante reforça que deve recompensá-la.

Yuri de Moura Alexandre Estudante preso preventivamente Fica tranquila. Tô só to te avisando. [...] A gay [Victor Meyniel] tem um milhão de seguidores [nas redes sociais], vamos fazer amizade."

Foto: reprodução/Fantástico

Segundo o artista, os dois colegas começaram a se desentender somente quando a mulher chegou em casa, por voltas das 7h30 da manhã. "Ele ficou frio, distante. Eles começaram a se desentender entre eles porque a porta estava destrancada e ele tinha aberto um vinho dela. Comecei a me sentir nervoso, acuado, meio esquisito e comecei quebrar o gelo. Porque sou assim."

Em depoimento à Polícia, Karina disse que foi importunada pelo ator, o que ele nega, assim como também afirma que não a viu nua. "Bati na porta, ofereci um prato de comida pra ela, conversei com ela, perguntei o signo dela", contou em entrevista ao programa da TV Globo.

Estudante deixou ator sozinho com amiga

Em seguida, Yuri saiu do apartamento em direção à academia, deixando Victor e a médica sozinhos no imóvel. No entanto, ele recebe algumas mensagens da colega pedindo para que ele retorne para o apartamento. Segundo Victor, ao voltar, o estudante já mudou a atitude, se tornando mais agressivo e o expulsou do local.

"Comecei a ficar tentando entender o porquê daquele ato agressivo. Não rolou de nenhuma das partes nenhum tipo de conversa comigo de que eu estava sendo, na visão deles, inconveniente. [...] Eu bato na porta desesperado, começo a chorar. Eu escuto ela de fundo falar: 'Calma, não é pra tanto'".

Depois, imagens do elevador mostram o ator e Yuri discutindo, enquanto o estudante segura a porta aberta e indica para o artista entrar no equipamento, até que decide empurrá-lo para dentro. Victor bate com a cabeça no espelho, enquanto o universitário fecha a porta. O jovem tenta abrir o equipamento e continua a discutir através da janela por mais uns minutos.

Foto: reprodução/Fantástico

Segundo Karina, nesse momento o ator teria ameaçado o seu colega de casa, o que o artista nega. "Estava com raiva pela situação que passei. Falei: 'Você não tem que agir assim, você não pode agir assim.'"

Ao chegarem no térreo, os dois continuam a discussão. Nesse momento, Yuri afasta Victor com um empurrão. "Eu ia embora. Estava na portaria para isso, mas ele veio falar comigo e teve uma hora que a gente tava falando pelo hall que ele me empurra. Eu fico mais revoltando ainda com a agressão, mínima que seja", relembrou na entrevista.

'Viadinho é você, eu não sou', teria dito suspeito

Conforme o ator, as agressões começaram após ele questionar se o estudante "não era assumido". "É a partir do momento em que eu falo indignado, completamente frustrado e com raiva, perguntando por que ele tinha feito aquilo, se ele não era assumido. [...] Enquanto ele me batia, ele falava: 'Viadinho é você, eu não sou'".

Conforme informações do Fantástico, Victor recebeu dezenas de socos na região do rosto, por cerca de 40 segundos. O porteiro do local observou toda a cena, mas não interferiu.

O ator contou que o funcionário só ligou para o síndico após ele ligar para a Polícia. Às autoridades, o profissional disse que prestou socorro ao artista após alguns minutos e, então, acionou o gestor do prédio. Ainda no depoimento, ele justificou que "não gosta de se meter na vida dos vizinhos." Na reportagem da TV Globo, o delegado diz que o homem foi autuado por omissão de socorro devido sua "total falta de empatia".

A defesa de Yuri negou que o crime tenha sido motivado por homofobia. "Essa identidade sexual nunca foi ocultada. Não haveria motivo pra que ele viesse agredir qualquer pessoa que fosse. [...] Quanto à lesão corporal, não há dúvidas de que ocorreu, mas precisamos que o Yuri seja ouvido pra que ele diga qual foi o motivo específico", disse o advogado dele ao Fantástico. O estudante foi indiciado por lesão corporal, falsidade ideológica e injúria por homofobia. Ele está preso preventivamente.