Victor Meyniel mostra evolução de hematomas após agressão: 'aos poucos sarando'

O ator Victor Meyniel usou as redes sociais, nessa quinta-feira (7), para mostrar a evolução das lesões que ficaram após ser agredido pelo estudante de Medicina Yuri de Moura Alexandre, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. "Aos poucos sarando", escreveu ao compartilhar foto dos hematomas menos evidentes.

Foto mostra lesões menos evidentes na face do artista

Nesta sexta-feira (8), por volta das 14h, o artista deve depor na 12ª Delegacia de Polícia. Será a segunda vez que ele presta declarações sobre o caso. O testemunho pode auxiliar as apurações contra o suspeito, investigado pelos crimes de lesão corporal, injúria por preconceito e falsidade ideológica.

Na segunda-feira (4), Victor Meyniel apareceu na internet pela primeira vez após ser vítima do espancamento, ocorrido no sábado (2), véspera do seu aniversário. Na ocasião, ele agradeceu o apoio dos seguidores e detalhou como estava se sentindo.

"Estou passando por um processo, e claro, revisitando muito o acontecido. E às vezes é bom revisitar, reviver, porque isso é um ato de dessensibilização que aprendi com a terapia e é muito importante, até pra gente superar traumas", disse.

No depoimento dessa sexta-feira, segundo o portal G1, os investigadores esperam que o ator forneça os detalhes do que aconteceu no interior do apartamento de Yuri no dia das agressões.

Quarta-feira (6), a amiga do suspeito, Karina de Assis Carvalho, declarou que o artista tentou várias vezes retornar ao imóvel em que ela e o estudante de medicina moram, além de supostamente ameaçar Yuri após ter sido expulso do local. Ainda segundo ela, Victor foi convidado a se retirar do local porque a estava importunando.

Em resposta ao relato da mulher, a defesa do artista disse que "nada justificaria o cruel e covarde espancamento revelado pelas imagens do circuito interno do edifício".

Entenda o que aconteceu

Victor Meyniel foi espancado na portaria de um prédio, no último sábado, quando deixava o apartamento de Yuri de Moura Alexandre. Eles se conheceram em uma festa, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na mesma data, por volta das 5h da manhã.

Ao sair do condomínio do estudante, o ator foi surpreendido na portaria por vários socos dele. Imagens de segurança do prédio registraram toda a ação.

Na ocasião, o porteiro do local observou os espancamento e, minutos depois, levantou Victor Meyniel para supostamente liberar a passagem, segundo relatou o próprio artista. O funcionário deve ser autuado por omissão de socorro.