'Nada justificaria', diz defesa de Victor Meyniel após depoimento de amiga do agressor

A defesa do ator Victor Meyniel se pronunciou após a amiga do seu agressor declarar à Polícia que o artista teria tido um comportamento "debochado" e a chamado de "chata e esquisita" momentos antes do episódio de violência ocorrer.

O ator foi espancado na portaria de um prédio, no último sábado (2), quando deixava o apartamento do estudante de medicina Yuri de Moura Alexandre. Eles se conheceram em uma festa na Zona Sul do Rio de Janeiro no mesmo dia, por volta das 5h da manhã. Quando deixava o condomínio do estudante, o ator foi surpreendido na portaria por vários socos de Yuri. Imagens de segurança do prédio registraram toda a ação.

À polícia, a amiga de Yuri, a médica Karina de Assis, disse que ele a chamou de "chata" e que foi importunada. Nesta quinta-feira (7), a defesa do ator disse, em nota ao G1, que "nada justificaria o cruel e covarde espancamento revelado pelas imagens do circuito interno do edifício".

"Tentar culpar a vítima"

“Já esperávamos um depoimento favorável ao agressor, considerando que ele e a depoente são amigos e que em casos similares, a regra é tentar culpar a vítima pelo grave ataque que sofreu. Os advogados de Victor ainda não tiveram acesso à íntegra do inquérito, mas, já se pode afirmar que nada do que foi supostamente dito no depoimento, ainda que por hipótese fosse verdadeiro (e de antemão Victor já afirma que muita coisa ali não o é), justificaria o cruel e covarde espancamento revelado pelas imagens do circuito interno do edifício, e a omissão de socorro cometida pelo porteiro”, declarou a defesa em nota.

“Victor reitera que os socos se iniciaram quando ele, sem entender o motivo pelo qual havia sido expulso do apartamento, descalço, perguntou o que estava acontecendo a Yuri, se as pessoas não sabiam que ele era gay. E que, no momento em que apanhava, ouviu Yuri dizer “eu não sou viado, você que é”, acrescentou a nota da defesa.