Ana Hickmann referencia Adriane Galisteu em postagem e fãs suspeitam de fim de rivalidade

Após mais de dez anos, a rivalidade entre as apresentadoras da Record TV! pode ter chegado ao fim. Ana Hickmann, de 42 anos, publicou, nesta quarta-feira (6), um vídeo com um áudio viral de Adriane Galisteu, em um momento de amor próprio. Ana enfrenta um processo de divórcio contra o empresário Alexandre Correa.

A âncora do "Hoje em Dia" ainda marcou a apresentadora de "A Fazenda", com quem foi brigada por anos, escrevendo a legenda: "Disse tudo".

"Eu prefiro que me ame ou me odeie do que me ache mais ou menos, que eu seja 'tanto faz'. 'Tanto faz' eu não sou, nunca serei e não quero ser. Luto para não ser", diz Galisteu no áudio viral.

Na publicação, internautas especularam o fim da rivalidade. "Caiu na real, fechou com a Galisteu e tá uma verdadeira potência essa mulher", escreveu um fã. "Estou amando ver essa interação Adriane e Ana, mulheres no poder", comentou outro.

Veja também

ENTENDA BRIGA ENTRE GALISTEU E ANA HICKMANN

Os desentendimentos entre as apresentadoras começaram em 2012, quando Galisteu disse que a Ana se tornaria uma "pessoa melhor" quando fosse mãe.

A fala foi bastante criticada pelo público e Hickmann se pronunciou para rebater o comentário. Adriane também chegou a acusar Alexandre Correa, marido de Ana, de ser agressivo. "Estou começando a ficar com medo dele. Do jeito que ele grita, é capaz de me bater", disse ela na época.

Alexandre ainda retrucou Galisteu. "Antes de ela falar da minha má educação, que ela fosse mulher suficiente e assumisse suas verdadeiras opções sexuais [sic]. E que ela entendesse que só tem algum lugar ao sol porque um ídolo nacional faleceu e ela teve a sorte de ser a noiva desse ídolo nacional fantástico e único", disse ele, em referência ao piloto Ayrton Senna (1960-1994).

"Ela precisava parar de tocar no meu nome e no da Ana Hickmann e parar de fazer esse sorriso ensaiado e falso dela, porque ela é horrível fotografando. Fotografa muito mal", continuou Correa.

Quando a agressão de Hickmann veio à tona, Galisteu saiu em defesa da colega de emissora.