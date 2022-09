Ana Hickmann e Adriane Galisteu aparecem juntas ao vivo após briga há 10 anos

Após 10 anos brigadas, as apresentadoras Ana Hickmann e Adriane Galisteu apareceram juntas na manhã desta terça-feira (6) no programa Hoje em Dia, da Record TV. Na ocasião, elas revelaram os primeiros participantes do reality show A Fazenda.

O momento causou repercussão nas redes sociais e fãs das artistas comemoram a 'volta' da amizade depois de uma série de discussões públicas. "A paz foi selada", escreveu uma seguidora.

"Não quero te atrapalhar, mas quero pelo menos subir aqui pra ficar da sua altura", disse Galisteu para Ana. "A casa aqui é sua. Hoje em Dia misturado com A Fazenda. Tá demais", respondeu Hickmann.

Entenda briga entre Galisteu e Ana Hickmann

Os desentendimentos entre as apresentadoras começaram há uma década, em 2012, quando Galisteu disse que a loira se tornaria uma "pessoa melhor" quando fosse mãe.

A fala foi bastante criticada pelo público e Hickmann se pronunciou para rebater o comentário. Adriane também chegou a acusar Alexandre Correa, marido de Ana, de ser agressivo. "Estou começando a ficar com medo dele. Do jeito que ele grita, é capaz de me bater", disse ela na época.