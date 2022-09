José Lucas morre em Pantanal? Saiba o que acontece nos próximos capítulos da novela

No capítulo da novela 'Pantanal' dessa segunda-feira (5), José Lucas foi atingido por um tiro disparado por Solano, assassino de aluguel contratado por Tenório. O filho de José Leôncio ficou entre a vida e a morte.

Escrita por Bruno Luperi, a trama é baseada na novela original de autoria de Benedito Ruy Barbosa. Mas, afinal, qual será o destino de José Lucas nos próximos capítulos da obra?

Salvo pelo Velho do Rio

Após ser baleado, o pião perde a consciência de tanto perder sangue. No entanto, antes de apagar, ele ver o Velho do Rio. O guardião das matas socorre o neto e o leva para a tapera, onde, com um punhal, retira a bala que estava cravada no peito do rapaz.

“Ocê não vai morrer, José Lucas... Não vai morrer, que não é chegada a tua hora. Aguenta firme! Ocê é um Leôncio! Um Leoncio! Não vai se entregar sem lutar!”, dirá o avô ao neto.

Enquanto isso, Solano comemora o feito com Tenório.

José Lucas fica desaparecido

Na fazenda, todos estão preocupados com José Lucas, que está desaparecido. Apenas o cavalo do pião retorna para a propriedade de José Leôncio. Mas Irma, que está grávida do cramulhão, tem um pressentimento de que ele continua vivo.

“E ele ia sumir o resto do dia?”, questiona Zé Leôncio.

“Mas ele está vivo!”, afirma Irma, com a mão sobre a barriga. “Alguma coisa me diz que ele está”, continua.

Mariana fica assustada com as premonições de Irma. A grávida afirma que José Lucas não está morto, mas não será encontrado.

Jove sai em busca do irmão ao lado de Juma. Os dois vão até à tapera e encontram vestígios de sangue na rede. O Velho do Rio ignora os chamados de Juma.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn