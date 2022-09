Larissa Manoela e Jade Picon se pronunciam após boato sobre rivalidade no Rock in Rio

Larissa Manoela e Jade Picon se pronunciaram, nesse domingo (4), sobre o boato de que a atriz tenha recusado tirar uma foto ao lado da ex-BBB na área VIP do Rock In Rio, que aconteceu nesse fim semana no Rio de Janeiro.

As artistas usaram as redes sociais para esclarecer o rumor de que Larissa teria feito "cara de desentendida" após um paparazzo solicitar que ela posasse ao lado de influenciadora digital, como foi publicado pelo jornal Extra.

Jade Picon atriz e influenciadora "Todo dia tentam criar uma rivalidade feminina diferente. Não tem necessidade disso, independente se aconteceu ou não, ninguém é obrigado a tirar foto com ninguém e tá tudo bem!", escreveu Jade no Twitter.

Em seguida, a protagonista de "Além da Ilusão" confirmou não haver rivalidade entre elas. As duas possuem um ex-namorado em comum, o ator João Guilherme.

Larissa Manoela Atriz "Até porque boatos sempre correm por aí, mas dizer a verdade do que aconteceu ninguém diz. Aliás seu segurança tá bem? A volta na van rendeu bons momentos [risos]", publicou em resposta a ex-BBB.

Por fim, Jade replicou dizendo que o funcionário estava bem.

