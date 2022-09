Priscila Alcântara canta no Rock in Rio e participação gera reação negativa nas redes

A cantora Priscilla Alcântara fez uma participação no show do rapper Emicida no Rock in Rio neste domingo (4). No palco Sunset, a artista entrou como convidada da atração escolhida pelo festival. Entretanto, a recepção nas redes sociais não foi das melhores.

Entre as músicas entoadas por ela, a de maior repercussão na noite foi 'Hoje Cedo', parceria entre Emicida e a cantora baiana Pitty. No fim, o nome da artista foi mais lembrado que o de Priscilla.

Veja:

No Twitter, por exemplo, parte do público que acompanhou o festival pela transmissão na internet pediu pela chegada de Pitty, criticando a performance entregue por Priscilla.

"Me desculpa aos fãs da Priscilla Alcântara, mas não consigo comprar...acho tão forçada. Me admira ela estar no palco cantando com o Emicida", publicou um usuário da rede social.

Enquanto isso, outros citaram a relação entre Priscilla e a igreja, lembrando da trajetória gospel da artista. "Priscila Alcântara no Rock in Rio, um pé no mundo outro na igreja", disse outra pessoa.