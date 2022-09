MC William do Borel é preso após se apresentar no Rock in Rio

Após cantar no Espaço Favela do Rock in Rio neste domingo (4), o cantor William Santos Souza, 50, conhecido como MC William do Borel, foi preso pela Polícia Federal. As informações são do g1.

O funkeiro de 50 anos havia acabado de subir ao palco no show de Buchecha. O mandado de prisão por tráfico de drogas, baseado em uma "sentença judicial definitiva", foi cumprido com apoio da Polícia Civil.

O MC já havia sido preso há 10 anos, na região metropolitana de Curitiba, por suspeita de tráfico. A defesa do cantor ainda não se manifestou sobre a prisão.

William do Borel emplacou alguns sucessos na década de 1990, quando chegou a gravar com Lulu Santos e fazia dupla com MC Duda. Entre as músicas conhecidas da dupla estão o "Rap da Morena" e "Rap do Borel".