Larissa Manoela recusa foto com Jade Picon no Rock in Rio, diz site

A atriz Larissa Manoela se recusou em tirar foto com a ex-BBB Jade Picon na área VIP do Rock In Rio, na noite desse sábado (3). As artistas chegaram na festa por volta da mesma hora, mas Larissa "saiu de fininho" quando um paparazzo pediu um click entre ela e a influencer.

De acordo com o site Extra, um fotógrafo pediu para que Larissa fizesse um registro com Jade, que estava posando em um outro canto. A atriz de "Além da Ilusão" perguntou duas vezes ao paparazzo “Com quem?”, com cara de quem não tinha entendido o pedido.

Ao ouvir o nome de Jade como reposta, a atriz deu as costas e entrou para uma área reservada, causando certo climão. Jade e Larissa compartilham um ex-namorado, o ator João Guilherme. A atriz e a ex-BBB não se seguem no Instagram.

Repercussão da polêmica

Com a repercussão do caso, Jade Picon se posicionou no Twitter minimizando a polêmica.

"Todo dia tentam criar uma rivalidade feminina diferente… não tem necessidade disso, independente se aconteceu ou não, ninguém é obrigado a tirar foto com ninguém E TÁ TUDO BEM!!!", publicou.

Noite no RIR

Vários famosos passaram pela área VIP do RIR na noite de sábado. Jade cruzou na festa com Gabriel Medina, com quem ela havia trocado beijos em festa na semana passada. O surfista negou um romance com a ex-BBB aos jornalistas.

Viih Tube também apareceu com roupa ousada, com bumbum de fora mesmo em meio ao frio. Outra que causou com o look foi Gkay, que apareceu com o cabelo espetado em moicanos e roupa de roqueira.

Também passaram por lá nomes como Fiuk, com a namorada, Thaisa Carvalho; o casal Agatha Moreira e Rodrigo Simas; Juliana Paes e família; Sabrina Sato; Erika Januza, Regina Casé; João Vicente de Castro; Thaila Ayala e Renato Goes; Pocah; Fernando Fernandes.