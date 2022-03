'Não quero contato', diz Jade Picon sobre 9 participantes do BBB 22; veja quem influencer não segue

Uma das maiores influenciadoras digitais do País e mais recente eliminada do BBB 22, Jade Picon já revelou com quem quer ter amizade fora do reality — e o Instagram da ex-sister é um bom indicativo disso.

Em participação no "Domingão com Huck" do último domingo (13), a irmã de Leo Picon explicou como combinou com sua equipe sobre quem da edição ela seguiria. Jade disse que, antes de entrar na casa, orientou os funcionários que a esperassem deixar o confinamento para decidir quem ela teria na rede social.

E sobre os não seguidos, disse: 'Não quero contato'. As informações são do Extra.

Dos parceiros do quarto Lollipop, apenas Maria não tem o 'follow' da influencer, com quem teve atritos e desconfianças no programa.

Já em relação ao trio Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva, apenas DG não é seguido pela ex-sister. Vale lembrar que Jade votou no ator no Paredão da semana anterior a sua eliminação.

Quem Jade segue

Laís, Eliezer, Eslovênia, Bárbara, Rodrigo, Vyni, Linn, Tiago, Paulo André, Scooby e Larissa

Quem Jade não segue

Arhur, Luciano, Jessilane, Lucas, Natália, Maria, Douglas, Naiara, Gustavo.