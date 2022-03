Jade Picon aparece em praia com biquíni de crochê que ficou famoso no BBB

A influenciadora digital e agora ex-BBB Jade Picon, a sétima eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 22, apareceu nesta sexta-feira (11) com o famoso biquíni de crochê que fez sucesso no reality show.

Jade publicou vídeos no seu Instagram vestida com o look para gravação de um entrevista para o Fantástico. "Biquíni de crochê que virou tendência, fantasia de carnaval... está de volta!". A influenciadora também postou um vídeo em que leva um "caldo" do mar com a legenda: "meu primeiro mergulho pós-confinamento. Domingo no Fantástico", brincou Jade.

Roupas do BBB viram tendência

O BBB ditar moda não é novidade. Desta vez foi o biquíni de crochê usado por Jade Picon. O biquíni lilás com flores coloridas feito de crochê foi até visto em uma feira na Praça da República, em Belém (PA), e inspirou o comércio popular no Centro de Fortaleza. O look virou até fantasia de carnaval.