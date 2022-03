Suzana Vieira revela ser contra Arthur Aguiar no BBB 22

A atriz Susana Vieira participou do programa Encontro, da TV Globo, na manhã desta sexta-feira (11). Durante bate-papo com Fátima Bernardes, ela desabafou sobre a eliminação de Jade Picon e questionou a torcida do público por Arthur Aguiar no Big Brother Brasil (BBB) 22.

"Eu ligava para ver a carinha linda da Jade. Em matéria de simpatia, por que acharam a Jade arrogante? Só porque ela é rica. Ela enfrentou muita coisa naquela casa", afirmou.

Em seguida, a atriz alfinetou Arthur Aguiar, a quem chamou de "pãozinho". "Não entendo porque todo mundo ama o 'pãozinho'. Acho que é uma jogada da nossa empresa para contratá-lo de novo. Eu acho ele muito sério, não acho ele simpático. O Arthur me parece arrogante, metido. Isso eu falo pelo que vejo na TV, tá? Nunca vi, nem trabalhei com esse menino".

Ainda em conversa, Susana Vieira sugeriu uma dica para uma futura edição do reality show. "Poderiam fazer um BBB+ como tem o The Voice +. Acho que a idade conta muito. Não tem como uma pessoa de mais idade fazer prova de resistência com atletas profissionais".

Susana Vieira torce por Lina e diz que Gustavo é indelicado

Sincera com tudo, a atriz declarou ainda que Gustavo é "muito indelicado", enalteceu a força das meninas nas provas de resistência e criticou a bigode de Eliezer: "Desde quando se usa aquele bigode em 2022? Aquilo me dá um nojo. Desculpa Eli".

Ainda na conversa, Suzana Vieira declarou que torce por Linn da Quebrada para ganhar o programa.