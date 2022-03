Quem ganhou a Prova do Líder? Veja como foi a dinâmica de hoje no BBB 22

A oitava semana do Big Brother Brasil (BBB) 22 iniciou com uma prova de resistência, na quinta-feira (10). A Prova do Líder contava com 12 pessoas em um carrossel das Lojas Americanas.

O carrossel fica girando em velocidades diferentes e, em alguns momentos, solta um spray sobre os participantes vestidos de produtos das Americanas.

No início da manhã desta sexta-feira (11), seis horas após o início da dinâmica, 11 confinados seguem na disputa. Apenas Pedro Scooby desistiu porque estava com vontade de ir ao banheiro. O surfista ficou no provódromo durante cinco horas.

"Gente, o que faz quando quer sair? Grita 'quero sair'?", questiona o brother."Só fala: 'quero sair'", orienta "Vou meter o pé. Eu quero sair. Eu preciso ir ao banheiro muito", anuncia com as mãos para o alto.

Seguem na Prova do Líder

Natália

Eslovênia

Paulo André

Vinicius

Douglas Silva

Jessilane

Gustavo

Lucas

Arthur Aguiar

Laís

Linn da Quebrada

Eliezer foi vetado de participar da dinâmica pelo ex-líder Pedro Scooby, que tinha o poder de veto desta semana. No entanto, apesar de ser excluído da prova, o designer poderá indicar um brother para o paredão de domingo (13).

Prova decidida na sorte

O apresentador do reality, Tadeu Schmidt, ainda acrescentou que, caso os participantes continuassem na dinâmica até o programa de sexta-feira (11), a decisão seria definida na sorte.

Os brothers desistentes precisariam sortear, de dentro de uma caixa, os produtos das americanas. Assim, a cada peça retirada, o participante vestido com o produto seria eliminado.