Qual foi a prova de resistência mais longa do BBB? Veja ranking dos 10 maiores desafios

Muitos brasileiros viraram noite no pay-per-view para acompanhar os participantes de diferentes edições do Big Brother Brasil (BBB) em provas de resistência. Ficar em pé, enfrentar frio, calor, fome e a vontade de ir ao banheiro são alguns dos desafios das dinâmicas.

Quais foram as provas de resistência mais longas do BBB?

1º lugar: Ana Clara e Kaysar

Legenda: Ana Clara e Kaysar disputaram liderança e alcançaram a marca de prova mais longa de resistência do reality Foto: Reprodução/TV Globo

Ana Clara e Kaysar alcançaram quase 43 horas de prova de resistência em 2018. O apresentador precisou parar a dinâmica por questões de saúde. Eles precisavam ficar em cima de uma plataforma em pé e alternavam os movimentos em um assento dentro de um carro.

"A gente está se aproximando de 43 horas. Por motivos de saúde, nós vamos encerrar a prova e declarar empate. Pela saúde de vocês. A gente admira o quanto vocês lutaram", declarou o apresentador.

Após elogiar o desempenho da dupla, o apresentador anunciou: "Os dois vão levar um carro. A imunidade vocês vão ter que decidir entre vocês".

Legenda: Kaysar e Ana Clara tiveram de decidir quem ficava com a imunidade



Gleici foi a primeira a deixar a disputa depois de 25 horas e 13 minutos. Depois dela, foi a vez de Breno de abandonar o desafio, que completava 29 horas e 11 minutos.

Logo em seguida, Paula deixou a prova, após 29 horas e 49 minutos. Restaram, então, apenas Ana Clara e Kaysar, que resistiram por 42 horas e 58 minutos — até que a competição foi encerrada.

Após empatarem na prova de resistência, Kaysar e Ana Clara tiveram que decidir quem ficaria imune na semana.

Após ouvir os motivos da ruiva, o sírio afirmou que tinha medo de não realizar o sonho de tirar os pais da guerra, mas decidiu: 'Ela fica com a imunidade. Eu já arrisquei tanto na minha vida, estou acostumado. Quero pedir desculpas para a minha mãe'.

2º lugar: Kelly e Jakeline

Legenda: Participantes tiveram conflito sobre quem dormiu durante prova no carro Foto: TV Globo / Frederico Rozário

Kelly e Jakeline protagonizaram uma disputa acirrada no BBB 12. Elas ficaram 29 horas e 57 minutos dentro de um carro. Kelly foi a última a deixar o campo de prova e chorou bastante.

3º lugar: Kaysar e Jessica

Legenda: Kaysar ganhou prova Foto: Divulgação/TV Globo

O sírio Kaysar aparece na lista dos brothers mais resistentes duas vezes.

Por um vacilo de Jessica, que não apertou um botão, ele levou a melhor depois de 29 horas e 48 minutos e saiu comemorando. A prova no BBB 18 foi feita dentro de um carro.

4º Lugar: Thelma e Mari

Legenda: Thelma chegou a discutir depois da prova com Mari por versão que surgiu sobre ela ter "dado" a prova Foto: Reprodução/TV Globo

O BBB 20 entra para o ranking, tendo a quarta prova mais longa do programa.

Thelma foi a última a desistir, após Mari resolver deixar a disputa. Foram 26 horas e 25 minutos.

5º Lugar: Gabriela e Paula

Legenda: As sisters precisaram ficar em pé, em volta do carro e com um braço preso no rack do carro Foto: Divulgação/ TV Globo

Gabriela e Paula foram as últimas a permanecer na prova de resistência que ocupa o quinto lugar na lista de provas mais extensas da história do BBB.

A dinâmica pela liderança durou 24 horas e 50 minutos, e os participantes precisaram enfrentar momentos com água, ar, terra e gogo, escolhidos pelo público.

Após Gabriela desistir da prova de resistência, Paula foi a última a deixar a dinâmica.

6º Lugar: Iran e Inês

Legenda: Dupla saiu vitoriosa da prova Foto: Reprodução/TV Globo

Iran e Inês, do BBB 6, mostraram toda sua desenvoltura na prova de resistência em dupla que valia a liderança. Foram mais de 24 horas dançando sob o sol e chuva e saíram vitoriosos da disputa.

7º lugar: Cowboy e Alemão

Legenda: Participantes chegaram a discutir em prova Foto: Reprodução/TV Globo

Uma disputa entre rivais deu o tom da prova de resistência do BBB 7, que valia a liderança. Alberto Cowboy e Diego Alemão ficaram em pé, dentro de uma gaiola, por 21 horas. O Cowboy virou Líder quando Alemão desistiu da prova.

8º lugar: Paula e Carolina

Legenda: Gabriela e Paula no BBB 19 Foto: Reprodução/TV Globo

No BBB 19, Paula e Carolina disputaram uma imunidade no Superparedão. Elas realizaram a dinâmica da prova trocando de lugar nos carros e pegando os dados, de acordo com a indicação do painel e completaram 19 horas e 28 minutos de prova.

9º lugar: Emilly e Rômulo

Legenda: Brothers na prova do líder Foto: Globo/Paulo Belote

Emilly e Rômulo, do BBB 17, foram os últimos a deixar a prova de resistência, que valia a liderança. A dinâmica envolvia permanecer de pé e ser espremido por duas paredes de pedra. Rômulo desistiu e Emilly venceu a disputa. Eles aguentaram por mais de 19 horas.

10º lugar: Eléser

Legenda: Depois de 19h de prova de resistência, Eliéser se torna líder Foto: TV Globo / Frederico Rozario

No BBB 10, Eliéser venceu após ficar 19 horas na dinâmica de lavar pratos. Os brothers se fantasiaram de esponjas e tinham que lavar pratos gigantes sempre que uma música tocava.