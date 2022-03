Tadeu Schmidt dá bronca em Pedro Scooby ao vivo no BBB 22

Durante a exibição ao vivo do Big Brother Brasil (BBB) 22, na noite de quinta-feira (10), o apresentador Tadeu Schmidt chamou atenção por ter dado uma bronca em Pedro Scooby. Ao perguntar ao brother quem ele vetaria da prova do líder, o apresentador ouviu do surfista se poderia ele mesmo ser barrado da prova.

O "auto-veto" de Pedro Scooby foi negado pela produção. O surfista, então, escolheu tirar Eliezer da prova, mas acabou ganhando uma bronca de Tadeu Schmidt.

“Eu fico decepcionado com você que venceu três provas não querer participar de mais uma prova. É um jogo de comprometimento”, declarou o jornalista.

O surfista ainda tentou se justificar: "Mas eu também não bebi o BBB inteiro, fui beber ontem e tô destruído hoje. Parece que um trator passou em cima de mim, mano!".

Tadeu retrucou: “Na prova é comprometimento, é pra disputar. Ainda mais você que sempre chega… a gente quer ver você disputando e comprometido”. Pedro Scooby ainda disse: “Pagar mico também não dá”.

