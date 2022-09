Jade Picon vende itens pessoais como calcinha e jaqueta em "brechó" online

A influenciadora Jade Picon colocou alguns dos itens pessoais à venda em um site e chamou atenção nas redes sociais pelos itens com preços variados. No espaço, que funciona como uma espécie de brechó, ela já disponibilizou peças como vestidos, biquínis, acessórios e calcinhas.

Ao todo, 600 peças da influenciadora foram colocadas à venda. O item mais caro atualmente é uma jaqueta rosa da marca 'Dust Of Gods'. Enquanto isso, o item mais em conta é uma calcinha lilás.

No caso da jaqueta, que nunca teria sido utilizada por ela, o valor de venda é de R$ 2,5 mil. O preço é bem menor do que o site oficial da marca, onde a peça custa US$ 1,7 mil, equivalente a R$ 9 mil.

Legenda: Jaqueta é o item mais caro vendido por Jade Foto: reprodução/enjoei

Itens vendidos

Jade já vendeu até mesmo cinco mil itens no brechó, incluindo roupas inéditas e até looks icônicos lembrados do Big Brother Brasil (BBB).

Uma blusa colorida transparente e um corset de tênis, usado por ela no festival Lollapalooza, são algumas das peças de roupa que ficaram famosas no corpo de Picon.