Justiça extingue processo de R$ 1,7 milhão contra Larissa Manoela

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) extinguiu um processo movido pelo produtor de eventos Davi Dantas contra Larissa Manoela, nesta segunda (22). No ano de 2018, ele acusou a atriz de dar um calote em um evento marcado para acontecer em São Paulo e pediu uma indenização de R$ 1,7 milhão.

Na decisão divulgada pelo site Notícias da TV, o juiz Christopher Alexander Roisin define como uma "deslealdade" a ação mais recente movida pelo produtor, pois ele já havia entrado com o mesmo processo em 2020. O primeiro processo não teve sucesso e também foi extinto após Dantas não realizar o pagamento das taxas dos atos processuais.

"Note-se que as petições são praticamente idênticas, não fosse algumas mudanças de ordem pontuais e supressões, o que revela inegável deslealdade processual, com a tentativa de burlar ao princípio do juiz natural, com a tentativa de livre distribuição da demanda posterior", diz o texto.

Ainda no documento, o magistrado revoga o direito do promotor de eventos à Justiça gratuita e diz que ele tentou burlar o sistema ao abrir uma nova ação contra Larissa Manoela neste ano.

Entenda o caso

Em 2018, Larissa Manoela foi contratada por Davi Dantas para fazer um show no Jockey Club, na zona sul de São Paulo. A apresentação estava marcada para outubro daquele ano, mas não aconteceu.

Na época, o produtor chegou a pagar R$ 50 mil à artista, mas, depois, não teria conseguido liberação para realizar o evento no local. Com isso, ele cogitou marcar a apresentação da atriz para o mês de novembro, no Anhembi, mas o evento não aconteceu novamente.

Por ter outros compromissos em agenda, Larissa não abriu novas datas para presentação, o que ocasionou a briga na justiça.