Ivete Sangalo é ignorada por William Bonner após tentar cumprimentá-lo em carro; veja vídeo

A cantora Ivete Sangalo passou por um momento constrangedor na noite de segunda-feira (22), logo após tentar falar com o apresentador William Bonner na saída dos estúdios da TV Globo. Segundo usuários das redes sociais, a cantora foi levemente ignorada pelo colega de emissora.

Bonner passou em um carro fechado

“Arrasou, William”: @IveteSangalo bancando a fã de William Bonner é o melhor vídeo que você vai ver hoje. 😂😂😂 pic.twitter.com/SaDBtJqcsd — Jovem Iveteiro (@JovemIveteiro) August 23, 2022

O momento aconteceu na noite da segunda, pouco depois do fim da sabatina com o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Ao sair da emissora, Bonner passou em um carro fechado e não parou.

"William! William! Sou eu", disse a artista. Nas imagens, divulgadas nas redes, é possível ver Ivete saindo da frente do veículo, mas ela não esboça nenhuma expressão de contrariedade.

Internautas repercutiram o vídeo. Alguns acreditam que o apresentador não reconheceu a cantora. "Tadinha! Acho que ele nem a reconheceu", escreveu um usuário do Twitter nos comentários do vídeo.

Bonner se desculpa

Ainda na manhã desta terça-feira (23), Bonner viu a repercussão do caso, ainda sem saber certamente o que havia ocorrido. "Ontem, no fim da minha jornada de trabalho, que não foi uma jornada comum, eu tava saindo bem cansado da Globo e tinha um grupo fazendo a maior festa na porta do estacionamento. Acenando, sorrindo, gritando, batendo no vidro do meu carro", disse em parte do relato.

No fim, se desculpou por não ter falado diretamente com a artista. "E é claro que aquilo faz um bem danado, acenei para todo mundo, mas cumpri o protocolo de segurança da empresa. Fui dormir e quando acordei hoje, eu soube que a Ivete Sangalo estava de roupão no meio daquele grupo. Desculpa, majestade. Te amo muito", finalizou sobre a questão.