Neta de Gretchen confirma que ficou com Adriano Imperador, mas nega romance

Anna Beatryz Miranda, neta de Gretchen de 18 anos, confirmou que ficou com Adriano Imperador, mas negou que esteja em um caso com o ex-jogador de futebol. Um suposto relacionamento entre os dois foi divulgado por uma coluna, fazendo com que até a Rainha do Rebolado se posicionasse.

"Olha, eu fiquei com o Adriano quando estava dando um tempo do meu namoro. Fiquei com o Adriano duas vezes só. Não teve nada de relacionamento nem de namoro, nada. Só ficamos e estávamos nos conhecendo. Faz duas semanas", informou Beatryz em conversa com a Revista Quem.

A jovem de 18 anos ainda disse que está afastada da mãe e que não tem muito contato com Gretchen. A avó famosa inclusive falou mais cedo, em desabafo no Instagram, que Beatryz não teve nenhuma relação com o Imperador, mas que, "se tivesse não teria problema".

Jenny Miranda nega

Jenny Miranda, mãe de Beatryz, negou que os dois tenham tido qualquer envolvimento. "É mentira. A gente estava em uma festa e o Adriano também estava lá. Ele não tem nada a ver com minha filha, não. Isso é mentira. Minha filha namora", comenta.

Ela continuou afirmando que "eu estava lá também e minha filha só tirou uma foto com o cara. Ninguém é contra nada, porque nunca existiu nada. Estou nervosa com essa notícia fake. Não tem fundamento".