Fátima Bernardes aparece com o filho, William Bonner e sua atual esposa, Natasha Dantas

A apresentadora Fátima Bernardes (59) publicou neste domingo (21), em seu Instagram, selfies em que aparece com o ex-marido, William Bonner (58), com o filho dos dois, Vinícius Bonemer, de 24 anos, e a atual esposa do jornalista, Natasha Dantas.

O registro foi feito no aeroporto, junto a outros familiares. Já no feed, Fátima publicou uma foto em que aparece com Vinícius, que é gêmeo de Bia e Laura Bonemer, que mora na França, segundo a Caras. "Fim de domingo mais feliz", se derreteu a apresentadora.

As publicações renderam vários elogios nos comentários da rede social. "Eita que alegria!", disse a jornalista Monalisa Duperron. "Mesmo sorriso", comparou uma internauta. "Que lindos, matando a saudade", comentou outra.