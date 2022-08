Cabelo de dançarina de Luisa Sonza pegou fogo em show? Entenda vídeo que viralizou nas redes

Um vídeo do show de Luísa Sonza no festival Zepelim em Fortaleza, ocorrido no último sábado (20), viralizou nas redes sociais ao mostrar supostamente o cabelo de uma das dançarinas da cantora pegando fogo.

Na imagem, Amanda Araújo aparece fazendo uma performance solo 'batendo cabelo' no instante em que jatos de fogo sobem no palco. Neste momento, ainda durante a coreografia, seu cabelo aparece com mechas douradas que somem em seguida, fazendo internautas apontarem que as chamas se apagaram pelo rápido movimento de cabeça.

A própria Luísa Zonza comentou o viral, repostando o vídeo em seu perfil do Twitter. "Gente", escreveu a cantora.

Enquanto alguns usuários tiveram certeza que o cabelo da dançarina pegou fogo, outros ficaram em dúvida, acreditanto se tratar apenas do ângulo do vídeo, que deu uma falsa impressão.

No próprio Twitter, no entanto, vídeos de outros pontos e da mesma performance foram divulgados e mostram que Amanda estava longe do jato de fogo, e que o dourado no cabelo foi apenas efeito das luzes do palco. Confira abaixo.