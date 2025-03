Fiuk publica vídeo de desabafo após polêmica com música ‘Mãe Solteira’: ‘Meu próprio pai me desvalidava’

A polêmica em torno da música ‘Mãe Solteira’, que atingiu o primeiro lugar entre as mais ouvidas em streamings de música, ganhou novas camadas após o cantor Fiuk rebater, pelas redes sociais, as críticas que tem recebido por supostamente “se apropriar” da autoria do hit.

Em vídeo publicado, o cantor, ex-BBB e filho de Fábio Júnior, afirmou que as pessoas o criticam por ser “playboy” e forjam motivos para criticá-lo e desvalorizá-lo, assim como o próprio pai, segundo desabafou.

“Por que eu incomodo tanto? É o fato de eu ser playboy? Filho de famoso? Qual é o ponto? Onde eu incomodo tanto que as pessoas sentem essa necessidade de procurar algo em mim que as irrita e tentar fazer isso virar uma verdade? Mas sempre foi assim, dentro e fora de casa, sempre exigiram mais de mim e sempre tentaram me diminuir”, disparou.

“Eu fazia show para 20, 30 mil pessoas e, quando eu chegava em casa, meu próprio pai me desvalidava, fazia eu me sentir um nada. Nunca tive ninguém pra me apoiar psicologicamente”, lembrou Fiuk – que, em maio de 2010, chegou a fazer um show em Fortaleza, como vocalista da extinta Banda Hori, de pop rock.

Fiuk afirmou que o próprio pai nunca validou a carreira dele como cantor.

A publicação de Fiuk veio após MC Davi, um dos compositores da música ‘Mãe Solteira’, criticar o filho de Fábio Jr. por “se promover” em torno do hit, assinado ainda por J. Eskine, com participação de DG, Batidão Stronda, MC Davi e MC G15. Segundo ele, Fiuk não escreveu a letra.

MC Davi acusou o cantor de pagar páginas de fofoca para promovê-lo como compositor da música. “Fiuk quer pagar de malucão aí, (dizer) que fez a música Mãe Solteira, isso não está certo, não. Eu mesmo nem convidei ele para o estúdio. Do nada esse louco entrou, fez uma melodia, os caras abraçaram a ideia, que ficou boa, não ficou ruim. Só que aí o cara está querendo levar o mérito todinho para ele. Que loucura”, disse MC Davi.