Juliette e Gabigol são vistos juntos no Rock in Rio e internautas suspeitam de romance

A cantora Juliette Freire foi flagrada ao lado do atacante do Flamengo Gabriel Barbosa, o Gabigol, nesse domingo (4), durante o terceiro dia do Rock in Rio, no Rio de Janeiro.

No registro, compartilhado por um usuário nas redes sociais, é possível observar a artista conversando e rindo com o atleta rubro-negro durante a apresentação do astro canadense Justin Bieber.

Internautas teorizam romance

Na web, alguns internautas teorizaram sobre com a possibilidade de um romance entre os dois e fizeram um paralelo entre o assunto e a letra de uma das canções da ex-BBB.

"Juliette e Gabigol, agora tudo faz sentido! 'Prefere rap, eu sou mais Gadú. Ele vem de bicicleta, eu que nunca fui atleta'", destacou o usuário Roger Henrique no Twitter, citando trecho da música "Diferença Mara".

No entanto, também teve aqueles que não aprovaram a interação. "Ju, corre que é cilada", disse outra internauta na rede social do passarinho.

Usuários ainda destacaram que o flagra pode não significar que haja algo entre os dois. "É só um papo normal, que acontece normalmente entre as pessoas, minha gente. Que povo emocionado!", escreveu um deles.

