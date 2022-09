Filha de Tiago Leifert completa um ano de tratamento contra o câncer e pais lançam campanha

Lua, filha de Daiana Garbin e Tiago Leifert, completa — em setembro — um ano de luta contra o retinoblastoma. A doença causou um tumor maligno originário das células da retina no olho esquerdo da herdeira dos jornalistas. Nesta terça-feira (6), os pais publicaram vídeo sobre o momento e lançaram uma campanha nacional de conscientização.

"De Olho nos Olhinhos. Assim passamos os últimos meses aqui em casa, atentos. Nossa Lua vai completar um ano de tratamento e decidimos lançar uma campanha de conscientização sobre o Retinoblastoma", publicou o casal no Instagram.

Evento no Parque Ibirapuera

Para promover o Dia Nacional de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce do Retinoblastoma, Daiana Garbin e Tiago Leifert realizam a campanha "De Olho nos Olhinhos", no dia 17 de setembro. O casal prepara uma grande mobilização para acontecer no Parque Ibirapuera e em várias cidades brasileiras.

"Mais do que isso: precisamos que vocês nos ajudem a espalhar informação! Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de cura. Temos que ficar de olho nos olhinhos!", explicou o casal nas redes sociais.