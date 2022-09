Gabigol se envolve em confusão no Rock in Rio após ser expulso de jogo, diz colunista

O atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, se envolveu em confusão na área VIP do Rock in Rio neste domingo (4). O atleta teve de ser contido por pessoas próximas. Horas antes do evento musical, o atleta havia sido expulso no duelo contra o Ceará pela Série A por “atitude antidesportiva”. A informação é da colunista Fábia Oliveira.

TRETA IN RIO



Gabigol se envolve em confusão na Área VIP do Rock In Rio e precisa ser contido pelas pessoas ao redor.



🗞 | 📽 Gossip do Dia pic.twitter.com/ITjnrogbLg — Goleada Info (@goleada_info) September 5, 2022

O motivo da discussão não foi revelado. O jogador ainda não se manifestou sobre o assunto.

A equipe do Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira (5) visando o duelo contra o Vélez, pela semifinal da Taça Libertadores da América. Em imagens divulgadas pelo clube, o centroavante aparece realizando trabalhos na academia. A partida acontece na quarta-feira (7) no Maracanã.

Legenda: Gabriel Barbosa realizou atividades na academia na reapresentação do Flamengo nesta segunda-feira (5) Foto: Gilvan de Souza / Flamengo