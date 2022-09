Flamengo x Ceará pela Série A: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de retomar o caminho das vitórias no Brasileirão, o Ceará encara, neste domingo (4), às 11h, o Flamengo, em jogo válido pela 25ª rodada da competição. A novidade do lado Alvinegro será a estreia de Lucho González no comando técnico da equipe. O confronto promete ter casa cheia no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

A sequência negativa do Vozão já dura seis jogos, com três derrotas e três empates na Série A. Com o resultado igual, sem gols, com o Athletico (PR), na última rodada, o Ceará permaneceu na 15ª posição com 27 pontos, dois a mais que o Cuiabá, que abre o Z4.

Do outro lado, o Flamengo não sabe o que é perder há 15 partidas na temporada. No Brasileirão, o rubro-negro vem de vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, pela 24ª rodada, acumulando sequência de oito jogos sem derrota na competição. A equipe de Dorival Júnior é vice-líder da Série A com 43 pontos, sete a menos que o líder Palmeiras.

Onde assistir

O confronto será transmitido pelo SporTV, Premiere, Verdinha (AM 810), além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

Qual horário

A partida será realizada às 11h, deste domingo (4).

Palpites

Escalações (prováveis)

Flamengo: Santos; Matheusinho, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal e Victor Hugo; Marinho, Cebolinha e Gabigol. Técnico: Dorival Júnior.

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Marcos Victor (Luiz Otávio) e Bruno Pacheco; Richard Coelho, Richardson e Vina; Jhon Vásquez, Mendoza e Jô. Técnico: Lucho González.

INGRESSOS ESGOTADOS

A torcida rubro-negra esgotou os ingressos e promete uma grande festa no estádio Maracanã. A expectativa é que cerca de 63 mil torcedores compareçam para assistir a partida válida pela 25ª rodada da Série A.

HISTÓRICO DE CONFRONTOS

Desde o retorno do Ceará à elite nacional, as equipes se enfrentaram em quatro oportunidades no Maracanã, com duas vitórias para cada lado. O Alvinegro levou a melhor na casa dos cariocas em 2018 e 2020. No histórico do confronto, são 34 partidas, com 16 vitórias do Flamengo, 7 triunfos do Ceará, além de 11 empates.

QUEM FICA DE FORA

O Ceará tem a dúvida do zagueiro Luiz Otávio, que sentiu desconforto muscular e não jogou na rodada passada, contra o Furacão. O defensor treinou separado do restante do elenco na semana. Os outros desfalques ficam no departamento médico alvinegro, com as ausências de Lindoso, Rigonato e Cléber.

Legenda: Luiz Otávio sentiu desconforto antes da partida contra o Athletico (PR) e é dúvida para jogo diante o Flamengo Foto: Felipe Santos/Ceará SC

De olho no Vélez, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, o Flamengo deve poupar alguns titulares contra o Ceará. Arrascaeta sentiu desconforto e pode desfalcar o time carioca, que avalia, também, as condições de David Luiz, que trata hepatite viral.

FICHA TÉCNICA | FLAMENGO X CEARÁ

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 04/09/2022 (domingo)

Horário: 11h

Árbitro: Paulo Cesar Zavonelli da Silva (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Quarto árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

