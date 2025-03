Apontada como suspeita de desviar cerca de R$ 122 milhões do patrimônio do antigo marido, o empresário Itamar Serpa Fernandes, dono da Embelleze, Monique Elias atualmente é influenciadora e acumula milhares de seguidores nas redes sociais, onde compartilha uma vida luxuosa. Segundo as investigações, ela teria criado um perfil falso para manipular o ex, que faleceu em julho de 2023. A mulher nega as acusações.

Uma reportagem do Fantástico, exibida no domingo (16), detalhou o suposto esquema envolvendo a criadora de conteúdo.

Natural da cidade de Nilópolis (RJ), Monique teve uma infância pobre. Ela ascendeu financeiramente em 2012, quando conheceu e passou a morar com Itamar. Na época, já era mãe de João Carlos Tavares da Mata Serpa, fruto de outro relacionamento, que foi adotado pelo dono da Embelleze. Dois anos depois, ela deu à luz um casal de gêmeos.

A Polícia afirma que a influenciadora teria passado dez anos manipulando o companheiro, com ajuda do filho dela mais velho e de Matheus Palheiras, com quem é casada atualmente.

"Foi um trabalho de anos, um trabalho de desconstrução de membros da família, de desconstrução da própria integridade mental do Itamar", explicou o advogado Alexandre Costa da Silva ao programa da TV Globo.

Desvio milionário

As investigações apontam que o trio teria atuado em conjunto para desviar R$ 122 milhões do patrimônio do empresário, por meio de transferências bancárias, da compra e venda de imóveis, da alteração na apólice de seguros e da fraude no testamento.

Os três foram indiciados pelos crimes de estelionato, de furto mediante fraude e de associação criminosa. Eles ainda são investigados por suspeita de lavagem de dinheiro.

Perfil falso e manipulação

Os agentes de segurança apuraram que o esquema para manipular o empresário envolvia um perfil falso de e-mail, no qual uma pessoa, que se apresentava como Jéssica Ferrer, aconselhava e influenciava o empresário em tomadas de decisões relacionadas a vida pessoal e profissional. No entanto, segundo a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) da Polícia Civil do Rio de Janeiro, a conta de Jéssica Ferrer, na verdade, pertencia a Monique.

"Ninguém no seu ambiente de trabalho é de sua inteira confiança", diz o trecho de um e-mail enviado pela personagem fictícia em uma das conversas com Itamar. A Polícia afirma que a troca de mensagens eletrônica motivou intrigas, afastando o fundador da Embelleze dos filhos e de amigos, influenciado, inclusive, as decisões financeiras dele.

"Ela idealizou uma estratégia deliberada e prolongada de manipulação e isolamento praticado contra o Itamar", declarou o delegado João Valentim Neto ao Fantástico.

Ainda conforme as autoridades, a tal Jéssica incentiva o empresário a ajudar financeiramente Monique.

Transferências da conta do dono da Embelleze durante hospitalização

Em 8 de julho de 2023, Itamar foi hospitalizado com sangramentos no fígado. Na época, Monique teria proibido a visita de quase todos os filhos e irmãos do ex-marido. Cerca de dez dias depois, ele não resistiu a uma cirurgia e morreu.

Durante o período da internação, a Polícia identificou 21 transferências financeiras, no valor de mais de R$ 400 mil, retirados da conta de Itamar pelo filho adotivo, João, sem autorização.

O que diz Monique Elias?

Ao Fantástico, a influenciadora disse que lamenta "mais uma vez, uma mulher honesta, que construiu família e tem três filhos do falecido, esteja sendo vítima de uma campanha para assassinar a sua reputação e ceifar a sua dignidade, antes do devido processo legal". Segundo ela, os trâmites conduzirão a Justiça a dizer não mais uma vez para a misoginia, o etarismo e a tantos outros preconceitos sofridos por mulheres, fazendo com que a verdade prevaleça.

Em publicações nas redes sociais nessa segunda-feira (17), Monique voltou a se manifestar sobre o assunto. "Espero que seja a última vez que venho aqui falar sobre isso, sobre esse lema de ontem [domingo]. Contrariando os meus advogados e bem contrariada também, porque criaram aqui um tribunal para me julgar", iniciou a criadora de conteúdo.

Na série de vídeos, a influenciadora argumentou que o antigo marido não era uma pessoa frágil e manipulável. "Até o último momento, ele foi CEO da empresa, assinou por todos os documentos, inclusive, internado, o Itamar assinou a anestesia da cirurgia que ele fez".

Rebateu as afirmações de que tentou afastar o antigo enteado, Marlon Serpa, do pai, disse que incentiva a relação entre os dois e compartilhou uma série de fotos antigas em que aparece ao lado do jovem e do ex-marido.

"As pessoas que foram testemunhas desse indiciamento não apresentaram prova de nada. A única intensão delas era me prejudicar. [...] O que eu farei? Vou processar um por um", declarou Monique.

Em relação às transferências bancárias realizadas da conta de Itamar para João e Mateus, a influenciadora justificou que, como não tem conta em seu nome, usava as dos dois para receber dinheiro do antigo companheiro, montante, segundo ela, referente a pensão alimentícia dos gêmeos.

Matheus e João não se manifestaram sobre as acusações.

