Policiais civis disfarçados de fiscais de prova prenderam 13 pessoas suspeitas de fraudarem concursos públicos no Pará. A prisão aconteceu no último domingo (16), durante e aplicação do certame do Banco do estado do Pará (Banpará), nos municípios de Belém e Castanhal.

A ocorrência fez parte da operação "Gabarito Final", que investiga um esquema criminoso envolvendo professores especializados. Os detidos foram conduzidos à Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE), onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pela autoridade policial.

Veja também País Caso Vitória: jovem que foi assassinada pode ter sido vítima de um stalker, apontam investigações País Turista gaúcho sofre infarto e morre durante visita ao Cristo Redentor no Rio; acesso foi fechado

Como aconteciam as fraudes?

De acordo com a Polícia Civil, os farsantes mantinham uma base de operações fixa na cidade de Abaetetuba, de onde tentavam fraudar diversos concursos públicos no Estado.

O esquema funcionava da seguinte maneira: os professores se inscreviam nos concursos, realizavam as provas, e, em seguida, transmitiam as informações para os candidatos por meio de aparelhos eletrônicos. Eles ainda cobravam até R$ 10 mil de cada participante que desejasse ter acesso ao gabarito.

Com os suspeitos, foram apreendidos celulares de pequeno porte, todos do mesmo modelo, além de relógios digitais e os aparelhos pessoais deles. Os equipamentos eram colocados nas roupas, partes íntimas e calçados para evitar suspeitas.

Legenda: Parte do material apreendido junto dos suspeitos de integrarem o esquema Foto: Divulgação/Polícia Civil do Pará

A abordagem dos policiais disfarçados aconteceu durante as idas dos participantes ao banheiro para conferir os gabaritos. A corporação ainda esclarece que as prisões não interromperam o concurso e que tudo foi feito de forma "silenciosa".

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.