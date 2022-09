O que está acontecendo com Justin Bieber? Veja motivo de cancelamento de shows pelo mundo

A passagem de Justin Bieber por solo brasileiro foi marcada por incertezas e cancelamento de shows. O cantor foi a atração principal do terceiro dia de Rock in Rio, nesse domingo (4), no Rio de Janeiro.

Além da apresentação na capital fluminense, a turnê "Justice" deveria ainda passar pelo Chile e pela Argentina, retornando ao Brasil na próxima semana, com duas apresentações em São Paulo. No entanto, conforme o Multishow, as performasses foram canceladas.

O cantor não confirmou essa informação, assim como a empresa responsável pela venda de ingressos dele na cidade brasileira, a Ticket 4 Fun.

O que está acontecendo com Justin Bieber?

Essa não é a primeira vez que o artista altera a data de shows neste ano. Em junho, ele adiou algumas apresentações da turnê, após ser diagnosticado com síndrome de Ramsay Hunt — condição em que os nervos do rosto e do ouvido infeccionam, podendo provocar paralisia facial, problemas de audição, vertigens e manchas.

Na época, Justin compartilhou um vídeo nas redes sociais justificando a mudança na agenda e mostrando que metade da face estava paralisada. "Como vocês podem ver esse olho não está piscando, não posso sorrir desse lado do meu rosto, esse lado do nariz não se move. É uma paralisia total desse lado do meu rosto", detalhou na gravação.

Justin Bieber Cantor "Para aqueles que estão frustrados pelo cancelamento dos meus próximos shows, eu não estou apto fisicamente a fazê-los. Isso é bastante sério, como vocês podem ver. Eu queria que não fosse o caso, mas é hora de cuidar do meu corpo e eu preciso pegar leve. Espero que vocês entendam", explicou.

O cantor voltou aos palcos no fim de julho, durante o Lucca Summer Festival, na Itália, após quase dois meses de reclusão. Desde então, ele realizou sete aparições públicas, a última sendo a apresentação no Rock in Rio.

Em agosto, o artista anunciou o cancelamento do 'meet & greet' — serviço que incluía conhecer e tirar uma foto em grupo com o canadense — dos shows no Brasil. No período, a equipe dele justificou que a decisão era uma forma de preservar a saúde dele.

Além da síndrome, Justin também já foi diagnosticado com Lyme — infecção transmitida por carrapato —, no fim de 2019. No mesmo ano, ele revelou ter depressão e começado a usar drogas pesadas aos 19 anos.

Banheira com gelo e 12 camarins

Para se apresentar no Rock in Rio, Justin exigiu 12 camarins para acomodar a equipe de 70 pessoas, além de uma banheira com 80 kg de gelo, conforme revelou a coordenadora de backstage do festival, Ingrid Berger, à CNN.

Além dos requisitos para os bastidores, o cantor ainda solicitou que a antecipação do horário do show para 23h — antes estava previsto para 00h10 —, e não permitiu o funcionamento da tirolesa e presença de fotógrafos durante a apresentação. Ele ainda proibiu visitas da imprensa, influencers ou famosos no camarim dele.

Passagens pelo Brasil são polêmicas

Essa não foi a primeira vez do artista no País. Em outubro de 2011, ele trouxe a turnê "One Time" e passou pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.

Em 2013, ele retornou ao solo brasileiro e protagonizou polêmicas. Na cidade de São Paulo, o cantor encerrou o show mais cedo, após ficar irritado por ser atingido por um objeto enquanto se apresentava. No Rio de Janeiro, ele visitou uma casa de prostituição e pichou uma área proibida, arrumando confusão com a Polícia.

Já em 2017, quando trouxe a turnê "Purpose", que passou pelo Rio de Janeiro e São Paulo, se acertou com a lei brasileira e fez shows que agradaram os fãs brasileiros.

Em 2021, ele fez uma participação no BBB 21 por um telão e prometeu que traria a turnê "Justice" em breve para o Brasil.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn