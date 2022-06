Justin Bieber anuncia adiamento da turnê para tratar síndrome de Ramsay Hunt

Após revelar estar sofrendo com a síndrome de Ramsay Hunt, Justin Bieber disse nesta sexta-feira (17) que terá que adiar a sua turnê para fazer um tratamento. O cantor chegou a ficar com uma paralisia temporária no rosto por conta da condição. As informações são da revista Vogue.

"À luz da recuperação contínua de Justin, os shows restantes da turnê agendados para junho e início de julho serão adiados", disse a equipe do artista em seu Instagram.

"Justin continua recebendo o melhor atendimento médico possível, está otimista com sua recuperação e está ansioso para voltar ao palco e se apresentar para seus fãs no exterior no final deste verão", continuou o comunicado.

Além da paralisa facial, a Ramsay Hunt também pode causar perda auditiva, sendo necessário tratamento médico imediato. O cantor pediu que os fãs orassem por sua melhora o mais rápido possível.

"Oi, gente. Justin aqui. Eu só queria atualizar vocês sobre o que está rolando [comigo]. Obviamente, como vocês conseguem ver no meu rosto, eu tenho essa síndrome chamada Ramsay Hunt. É esse vírus que ataca os nervos das minhas orelhas e rosto. Isso causou uma paralisia em minha face", revelou o cantor na última sexta-feira (10).

Segundo ele, a evolução positiva do quadro tem sido cada vez mais constante. Em turnê mundial, Bieber chegou até mesmo a cancelar algumas apresentações por recomendação médica, já que deve focar na melhora da infecção