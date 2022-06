Priscilla Alcantara é críticada por seguidores da igreja após fazer tatuagem

Após usar as redes sociais para compartilhar sua nova tatuagem, a cantora Priscilla Alcantara passou a ser criticada por alguns seguidores cristãos. As informações são do Uol.

O desenho é de uma garça na altura da costela, que também se estende pelo abdome da artista. A cantora recebeu elogios, mas entre os comentários negativos, usuários questionaram se a musa teria "abandonado a igreja".

A vencedora da primeira edição do "The Masked Singer" (TV Globo) não deu muito detalhes. No Twitter, apenas comentou "paraaaaaa", demonstrando encantamento pelo desenho.

As críticas vieram logo depois. "Os crentes de hoje em dia estão evoluídos", comentou um usuário. "Você acha que Jesus vai achar isso certo?", questionou outro."Gente, alguém sabe me dizer se a Priscilla deixou a igreja?", perguntou uma seguidora.

Até o momento, a cantora não se manifestou em relação às críticas. Priscila ainda recebeu outros comentários de apoio de outros seguidores.