Ex-mulher de Jô revela que jogador já tinha cinco filhos fora do casamento: 'não é surpresa'

A ex-mulher do jogador Jô, ex-Corinthians, veio a público falar sobre os filhos fora do casamento do atleta, do qual anunciou separação na quinta-feira (16). "Mais um filho não é surpresa", explicou Claudia Silva ao revelar que ele já tem mais cinco.

"Não é uma surpresa para mim que apareça outro, como agora estão dizendo. Já são cinco. Sou, inclusive, muito amiga da mãe de um deles", pontuou Claudia Silva.

A amizade citada por Claudia é com a publicitária Carol Martins, com quem Jô manteve um relacionamento extra-conjuhal em 2015. Na época, o envolvimento foi noticiado, assim como a descoberta da gravidez da moça.

Nas redes sociais

Claudia publicou os vídeos no próprio perfil do Instagram, mas o material foi deletado cerca de duas horas depois. Segundo ela, Jô teria acesso, pois sabia a senha da rede social.

O fim do casamento entre os dois teria ocorrido por decisão de Claudia, que descobriu mais um possível filho do jogador, dessa vez fruto de uma relação com a influenciadora Maiára Quiderolly.

"Não sou mais a esposa do Jô, a gente se separou. Supostamente o filho é dele... Se o filho for dele, não vai ser meu. O filho é dele, a responsabilidade é dele. Eu tentei o que pude, eu fui forte até onde eu pude, lutei pelo meu casamento até onde eu pude", desabafou Claudia ao anunciar a separação.