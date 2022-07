Justin Bieber anuncia volta aos palcos após sofrer paralisia facial

Para a alegria dos fãs, o cantor Justin Bieber anunciou o retorno aos palcos após se recuperar de uma paralisia facial causada pela síndrome de Ramsay Hunt. A novidade foi divulgada pelo artista nas redes sociais nesta terça (19).

Na publicação, ele garantiu que a volta oficial da turnê acontece no dia 31 de julho, na cidade de Lucca, na Itália. Em setembro, o cantor virá para o Brasil, onde se apresenta pela primeira vez no Rock in Rio.

Outros shows serão retomados em 2023, quando o cantor volta a se apresentar ao redor da Europa e também nos Estados Unidos.

Síndrome de Ramsay Hunt

No mês passado, Bieber anunciou o adiamento de vários shows da tour pela Europa e Estados Unidos após ser diagnosticado com a síndrome de Ramsay Hunt, também conhecida como herpes-zoster do ouvido.

A doença apresenta-se com bolhas vermelhas na região da orelha, dores no ouvido, vertigem e paralisia facial periférica. Dentre os sinais e sintomas da Ramsay Hunt, estão perda de audição, náusea, vômito, vertigem e movimento involuntário dos olhos.