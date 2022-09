Klara Castanho entra com queixa-crime contra Leo Dias, Antonia Fontenelle e youtuber

A atriz Klara Castanho entrou com uma queixa-crime na Justiça contra o jornalista Leo Dias, a apresentadora Antonia Fontenelle e a youtuber Adriana Kappaz, também conhecida como Dri Paz, pelos crimes de calúnia, difamação e injúria. Ela alega que o trio inventou mentiras sobre a gravidez dela.

Além disso, a artista afirma ter se sentindo "humilhada" com a divulgação do estupro que sofreu. As informações foram publicadas pelo portal Em Off nessa segunda-feira (5), e confirmadas pelo Splash com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

Em junho deste ano, a jovem de 21 anos revelou, através da postagem de uma carta nas redes sociais, que foi vítima de violência sexual. Apesar de ter tomado pílula do dia seguinte — método contraceptivo de emergência —, o ato resultou em uma gestação indesejada. A criança fruto da violência foi doada para a adoção por ela.

Na época, Klara Castanho se pronunciou sobre o assunto após ter o nome entre os assuntos mais comentados das redes sociais. Os usuários mencionaram ela após Antonia Fontenelle dizer, em uma transmissão ao vivo, que "uma atriz global de 21 anos teria engravidado e doado a criança para adoção". "Ela não quis olhar para o rosto da criança", detalhou a apresentadora na ocasião.

Ainda antes dessa live, Leo Dias falou sobre o assunto, sem citar o nome da artista, em uma entrevista para o programa de auditório "The Noite com Danilo Gentili", do SBT. No texto da ação, conforme o Em Off, a defesa de Klara Castanho alega que no episódio o jornalista injuriou a artista ao inferir que ela "seria uma atriz 'que vende uma imagem que todo mundo acha que é santinha', que tem uma 'história de trama' e que o que ela fez é de 'perder a fé na humanidade'".

Os advogados argumentam que mesmo sem citar o nome dela, o profissional não teria deixado dúvidas sobre quem se referia na ocasião.

Os juristas ainda afirmam que Leo Dias teria repassado as informações sobre Klara Castanho para Antonia Fontenelle e Dri Paz. Ele teria tomado conhecimento sobre o caso através de um profissional que atendeu Klara Castanho no hospital em que ela deu à luz.

Ainda conforme a defesa, Dri Paz publicou um vídeo na rede social Kwai "imputando" o crime de abandono de incapaz a atriz. A youtuber teria afirmado que a jovem pagou para "sumirem com a criança", o que configuraria o crime de difamação e calúnia. Na mesma postagem, a mulher ainda teria relativizado a violência sexual sofrida por Klara Castanho.

"Essa menina tá alegando pra gente que ela foi vítima de abuso, que essa criança é vítima de um abuso (sic). Eu, eu não posso afirmar, essa parte eu não sei, tá gente? Porém, eu não acredito na história do abuso, gente. A história que chegou para mim primeiro foi que essa menina teve relações com um homem aí que é comprometido, casado, não sei. Uma figura pública também muito conhecida que jamais assumiria essa criança. Essa é a história que chegou pra mim", teria declarado Dri Paz.

Ao Splash, Leo Dias relatou que foi instruído pelos advogados do site Metrópoles, o qual integra, a não falar, mas indicou que "a conversa entre mim e ela foi toda gravada. Isso aconteceu no dia 10 de maio de 2022, por voltas das 22h. E tudo o que eu publiquei foi dito por ela nessa gravação". O profissional ainda frisou que a matéria dele sobre o caso só foi publicada após a atriz expor a história.

Até a publicação deste material, Antonia Fontenelle e Dri Paz ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

