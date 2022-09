A Fazenda 2022 divulga participantes; veja lista

Os primeiros participantes da 14ª edição do reality show 'A Fazenda' começaram a ser revelados na manhã desta terça-feira (6). O anúncio foi feito durante o programa 'Hoje em Dia'.

A revelação foi cercada de dicas, anunciadas pelos apresentadores da atração televisiva nesta manhã. Ao todo, seis participantes foram revelados no programa. São eles: Ellen Cardoso (Mulher Moranguinho), Ruivinha de Marte, Deborah Albuquerque, Thomaz Costa, Iran Malfitano e Deolane Bezerra.

Ellen Cardoso

O primeiro nome revelado foi o de Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, esposa do cantor Naldo Benny. Após o anúncio, ela respondeu uma série de perguntas dos jornalistas convidados para a coletiva.

Segundo Ellen, a entrada no programa será uma oportunidade de retomar a carreira artística, colocada em pausa após o nascimento da filha.

Foto: Reprodução/ Instagram

Ruivinha de Marte

A segunda anunciada foi Ruivinha de Marte, influenciadora com mais de 24 milhões de seguidores. A jovem, de 25 anos, é do Amazonas e ficou famosa por conta das dancinhas desengonçadas nas redes sociais.

Foto: Reprodução/ Instagram

Deborah Albuquerque

Já a terceira revelada foi Deborah Albuquerque, que já havia participado do programa Power Couple, também da TV Record. No reality em questão, ela ficou conhecida pelo temperamento forte e pelas brigas com os demais participantes.

Legenda: Daborah foi a terceira anunciada no programa Foto: reprodução/Instagram

Thomaz Costa

O ator e dublador Thomaz Costa foi o quarto anunciado. Ele ficou conhecido nacionalmente por conta do personagem Daniel Zapata, na telenovela Carrossel. "Eu sou muito muito bonzinho, mas não pisa no meu calo", disse ele durante a coletiva desta terça (6).

Legenda: Thomaz Costa foi o quarto anunciado no reality show Foto: reprodução/Instagram

Iran Malfitano

Como quinto anunciado, veio o nome do ator Iran Malfitano, que fez o início da carreira em Malhação, da TV Globo. Na televisão, já participou de novelas como 'Kubanacan' e 'Cobras & Lagartos'.

Legenda: Iran é o 5º anunciado Foto: reprodução/Instagram

Deolane Bezerra

A sexta anunciada no programa foi Deolane Bezerra, conhecida na Internet como a 'Doutora'. Deolane ganhou os holofotes logo após a morte do esposo MC Kevin, que caiu da sacada de um hotel no Rio de Janeiro.

Na internet, ela é conhecida pelo trabalho como advogada e, agora, como cantora, além do jeito impositivo para lidar com os 'haters' nas redes sociais.

Legenda: Deolane foi a sexta anunciada no reality nesta terça (6) Foto: reprodução/Instagram

Quando começa 'A Fazenda 14'?

A nova edição do reality show A Fazenda já tem data para começar: dia 13 de setembro, uma terça-feira. O programa, assim como anteriormente, será exibido de domingo a domingo.

O esperado é que o primeiro episódio do reality se reserve para a apresentação dos participantes. Dessa forma, os peões chegarão a Itapecerica da Serra, no Interior de São Paulo, durante o dia, e os primeiros momentos na casa serão gravados.