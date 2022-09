Conheça Ruivinha de Marte, influenciadora confirmada em 'A Fazenda 14'

Mais conhecida como Ruivinha de Marte, a influenciadora Anny Bergatin foi a segunda anunciada como uma das participantes de "A Fazenda 2022". A lista oficial dos novos peões começou a ser divulgada pela Record TV nesta terça-feira (6) e já conta com seis nomes.

Com mais de 24 milhões de seguidores, a jovem, de 25 anos, é do Amazonas e ficou famosa por conta das dancinhas desengonçadas nas redes sociais.

"Vou tentar distrair o máximo, dançando com a vaca e o bode. Eu vou ser eu mesma. Não dá muito certo [ir com estratégia], vou deixar levar, vou entrar de cabeça e é isso", disse ela na coletiva de imprensa da TV Record.

Fama e dinheiro

De origem simples, ela disse, ainda, que entra no reality pensando na fama e no prêmio de R$ 1,5 milhão.

"Eu continuo com meu objetivo de fazer o melhor pra minha família. Sei que já tenho muitos seguidores, [mas] quero conquistar o público novo, da TV, procuro visibilidade como cantora também, mostrar meu lado mais engraçado no dia a dia."

Bergatin também já participou, em novembro do ano passado, do clipe da música "No Chão Novinha", de Anitta e Pedro Sampaio. Ela também aparece no clipe de "Na ponta do pé", do cantor Nadson, o "Ferinha".