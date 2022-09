Justin Bieber cancela shows no Brasil, confirma produtora

Os shows do cantor Justin Bieber no Brasil foram oficialmente cancelados, segundo confirmou a produtora Tickets For Fun nas redes sociais no início da tarde desta terça-feira (6). Os rumores sobre a suspensão das apresentações, que fazem parte da Justice World Tour, já haviam começado a circular no último fim de semana.

Em nota, divulgada aos fãs e à imprensa, o cantor canadense relembrou que no início deste ano já havia cancelado shows por conta da Síndrome de Ramsay-Hunt, que o deixou com parte do rosto paralisado, impedindo a continuidade das apresentações.

"Depois de descansar e consultar meus médicos, família e equipe, fui para a Europa em um esforço para continuar com a turnê. Fiz seis shows ao vivo, mas isso me custou muito", disse ele, lembrando também do show que realizou no Rock in Rio.

No último domingo (4), em meio aos rumores de cancelamento dos shows na América do Sul, Justin subiu ao palco do festival, com edição realizada no Rio de Janeiro, e performou durante cerca de 1h30, após horas de incerteza entre os fãs.

"Após sair do palco, a exaustão tomou conta de mim e percebi que preciso fazer da minha saúde a prioridade agora", pontuou o artista, que comunicou oficialmente a pausa nas turnês sem revelar uma data específica para o retorno. Segundo Justin, ele "ficará bem", se tiver tempo para descansar e melhorar.

"Obrigado por suas orações e apoio em tudo isso! Amo todos vocês!", finalizou no comunicado. Nas redes sociais, fãs se dividiram entre lamento pelo cancelamento e entendimento pela situação do cantor atualmente.

Paralisia facial

Bieber apareceu com parte do rosto paralisado em um vídeo publicado nas redes sociais em junho deste ano. Na época, ele explicou os sintomas da Síndrome de Ramsay Hunt, também conhecida como herpes-zoster do ouvido.

Sem conseguir piscar um dos olhos, ele revelou acreditar que o ritmo das apresentações estaria afetando a própria saúde. "Não sabemos quanto tempo vai durar, mas vai ficar tudo bem. (...) Obviamente, meu corpo está dizendo para desacelerar o ritmo", disse.

A doença que acomete Justin é causada pelo vírus herpes-zoster, causador da catapora. Trata-se de uma infecção do nervo facial e auditivo que provoca paralisia facial, problemas de audição, vertigem e aparecimento de manchas e bolhas vermelhas na região da orelha.

Além disso, ele também já revelou que sofre de outra patologia, chamada Doença de Lyme, provocada pela bactéria Borrelia burgdorferi e transmitida por carrapatos. Dentre os sintomas, estão fadiga, febre, dores no corpo e lesões na pele.