Hailey Bieber compartilha homenagem ao Brasil e promete voltar 'em breve'

Hailey Bieber, 25, esposa de Justin Bieber, 28, declarou amor ao Brasil na noite deste domingo (4), após a apresentação do cantor canadense no Rock in Rio. "Eu te amo, Brasil. Voltarei em breve, prometo", escreveu a modelo no Instagram.

Na publicação, que contém quatro fotos, Hailey fez uma série de referências ao País. Ela registrou uma 'selfie' sua vestida com a camisa da seleção brasileira de futebol, mostrou uma caixa de brigadeiros, apareceu tomando guaraná e ostentou uma "pratada" de feijoada e pão de queijo.

Nos comentários, vários influenciadores brasileiros se mostraram emocionados com a "declaração de amor". Caso, por exemplo, da atriz Bruna Marquezine, que escreveu "Muito brasileira", da cantora e ex-BBB Pocah, que disse "Volta" e do criador de conteúdo Fael, que também se declarou: "Te amo".

Hailey acompanhou Bieber durante o Rock in Rio. Ela distribuiu sorrisos e acenos e mandou beijos para os fãs.

Legenda: A modelo ama brigadeiro e feijoada. Foto: Reprodução/Instagram

Filha de brasileira

Hailey é filha da designer brasileira Kennya Deodato e neta do pianista Eumir Deodato, considerado um dos mais célebres arranjadores e produtores do mundo. Atualmente, o maestro vive nos Estados Unidos.

Em outras vindas ao País, Hailey também ressaltou seu amor por feijoada e brigadeiro. Ela não fala português fluentemente, segundo a coluna Splash, do Uol. Contudo, entende algumas palavras do idioma.

Tatuagem de Minas Gerais

A esposa de Bieber tem tatuado "Minas Gerais" em seu tornozelo, em homenagem à terra natal de sua avó. Além disso, ela também tatuou em português as palavras "gente" e "beleza".

Ela nasceu no Arizona e é filha do ator Stephen Baldwin, irmão de Alec Baldwin.