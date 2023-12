Rafael Cardoso compartilha foto com psicóloga Carol Ferraz e a filha nas redes

O ator Rafael Cardoso, de 38 anos, usou as redes sociais, nessa segunda-feira (11), para compartilhar um momento especial entre ele, a filha recém-nascida, Helena, e mãe da bebê, a psicóloga Carol Ferraz.

Na publicação, a pequena aparece dormindo sobre o peito do pai, enquanto a mãe está ao lado de Rafael. A imagem fez com que os seguidores do artista suspeitassem acerca de uma possível reconciliação entre ele e Carol, que até então não estavam mais juntos.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A gravidez da psicóloga foi anunciada durante um episódio turbulento na vida de Rafael, quando ele foi flagrado com a ex-namorada, a influenciadora Vivian Linhares. À época, Carol chegou a apagar todos os perfis nas redes sociais.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A caçula do artista nasceu no fim de novembro desse ano. Rafael também é pai de Aurora, 9, e Valentim, 5, frutos do casamento com Mari Bridi.