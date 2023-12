Susana Werner volta a relatar abuso patrimonial em processo de divórcio: 'pague logo os advogados'

A atriz Susana Werner voltou a denunciar o antigo companheiro, o ex-goleiro Júlio César, por abuso patrimonial. Nesta terça-feira (12), ela fez um desabafo nas redes sociais sobre a situação com o atleta, de quem está em processo de divórcio.

Na ocasião, ela revelou não possuir dinheiro suficiente para pagar advogados para representá-la no caso e disse que o acesso ao "dinheiro do casal" está sendo dificultado.

"Nem a mesada do mês recebi e hoje já são [sic] 12 de dezembro. Seria isso cárcere privado de rico? Abuso patrimonial é isso, para quem ainda não entendeu", detalhou ela, que espera ter dinheiro para poder pagar um advogado e agilizar o processo de divórcio.

"Amo demais meu futuro ex-marido, mas não vou deixar essa brincadeira ir além. provavelmente está sendo aconselhado por algum advogado… Homens, sejam honestos com suas ex-mulheres, tenham dignidade pelo menos no fim. Pague logo os advogados do processo de separação! Pague meu salário do mês e sejamos felizes", finalizou a atriz.

No domingo (10), ela já havia feito um longo desabafo nas redes sociais sobre o fim do casamento com o ex-goleiro. Na ocasião, também alegou ter sido vítima de abuso patrimonial.

"A gente fica triste, porque a gente quer resolver, quer ajudar, quer fazer, mas está de mãos atadas, sem poder tomar decisões. Só para vocês entenderem um pouquinho. O nome disso é abuso patrimonial. Só fui aprender isso agora, quando aconteceu o negócio com a Ana Hickmann. Só fui entender que fazia parte disso há pouco tempo. Provavelmente ele foi instruído a ser assim, e tudo bem”, iniciou ela.

“Na minha cabeça é errado. E é por isso mesmo que estou saindo fora. O amor não é tudo. Não adianta você amar uma pessoa, e ela não ter orgulho de você. Não te apoiar nas coisas que você quer fazer, não olhar para você. Estava bem difícil já há muitos anos. Sinto muitas necessidades que não são supridas, que não posso, porque não tem como. Todas as mulheres que conheço no mundo gostariam de ter uma casinha decorada, um apartamento decorado. Se eu mostrar meu apartamento, vocês não acreditam. Moro aqui há nove anos. Há nove anos, fizemos até um desenho, pedimos para um arquiteto maravilhoso do Brasil desenhar. Tem uns cinco anos que ele desenhou, mas nunca saiu do papel esse projeto. Ele tem as ideias dele, teve muita coisa que aconteceu também, de dívidas. Fui saber no ano passado. É muita coisa”, continuou.

Susana e Julio já somavam 21 anos de união. Os dois são pais de Cauet, de 20 anos, e Giulia, 18.