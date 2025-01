Dias após ser condenada a pagar uma "pensão compensatória" ao ex-marido, Alexandre Correa, Ana Hickmann desabafou sobre ter sido colocada como "culpada" pelo fim do casamento e afirmou que o ex "distorce a realidade" para ser visto como vítima.

"Nas últimas semanas, repercutiu a notícia de que fui condenada a pagar pensão ao meu ex-marido, como se eu fosse culpada pelo fim do meu casamento, e meu ex-marido, uma vítima", disse ela, em vídeo publicado nesta quarta-feira (22) em seu canal no YouTube e nas redes sociais.

"A distorção da realidade quase que diária [feita] pelo meu ex-marido está dentro da intenção de fazer a mentira dita mil vezes virar verdade", continuou a apresentadora do "Hoje em Dia", da Record. "A verdade é que, quem bate, esquece, ou se faz esquecido. E, quem apanha, não deixa de pensar um dia sequer em tudo o que aconteceu", acrescentou, lembrando que denunciou Correa por violência doméstica em novembro de 2023.

'Má administração' de patrimônio

No vídeo, Hickmann disse ainda que a má administração de seu patrimônio, causada pelo ex-marido, que era responsável pelas finanças, gerou uma dívida de R$ 70 milhões.

"O Alexandre passou a trabalhar comigo nos últimos anos e, até a separação, foi o gestor das empresas. Ele já declarou que fez uma má administração e isso gerou uma dívida de quase R$ 70 milhões de reais. Ele nunca prestou contas dos quase R$ 40 milhões que passaram pelas suas contas pessoais e qual destino deu a esse dinheiro. Quem foram os beneficiários pelo meu trabalho? Eu ainda não sei", criticou a apresentadora.

"Mesmo divorciado, o Alexandre continua praticando violência verbal e emocional na mídia contra mim, que sou mãe do filho dele, e tenta viver às custas do meu trabalho pessoal como fez nos últimos 25 anos", completou ela, que acusou o ex, também, de não visitar o próprio filho. "O judiciário concedeu que todas as quartas-feiras ele visitasse o filho. [...] Até essa semana, seriam 56 visitas, no total, mas ele só apareceu uma única vez".

Sobre a pensão compensatória, especificamente, ela se restringiu a dizer que o processo segue aberto. "Não se trata da pensão alimentícia que todos conhecem pelo fim do casamento. [...] A prestação compensatória, vinculada à questão patrimonial, ainda está em discussão. Eu peço que não acreditem naquele que se posiciona como vítima. Na verdade, ele é um agressor", concluiu.