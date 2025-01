Novela 'Avenida Brasil' entra no catálogo do Prime Video

A novela “Avenida Brasil” entrou para o catálogo do Prime Video graças a uma parceria da Globo com a plataforma de streaming. Dessa forma, toda a América Latina poderá assistir aos capítulos do folhetim. No Brasil, os telespectadores podem rever a produção de 2012 no Globoplay.

Recentemente, “Avenida Brasil” assumiu a posição de produto mais licenciado da Globo. A novela já foi licenciada para mais de 140 territórios e indicada ao Emmy Internacional de Melhor Novela, em 2012. A produção também ganhou uma versão turca, chamada de “Leyla”.

A novela conta a história de Nina, papel de Debora Falabella, abandonada num lixão quando criança, que dá a volta por cima e arma um plano de vingança contra a madrasta, Carminha (Adriana Esteves).