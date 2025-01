Os participantes do Big Brother Brasil (BBB) 25 terão a oportunidade de influenciar diretamente o valor do prêmio final. Atualmente fixada em R$ 2,5 milhões, a quantia pode alcançar até R$ 3 milhões, dependendo das decisões tomadas ao longo do programa.

A dinâmica chamada "Pegar ou Guardar" estreia nesta quarta-feira (22), quando Gracyanne Barbosa e Giovanna, escolhidas pelos primeiros eliminados, Arleane e Marcelo, deverão decidir entre guardar R$ 30 mil para adicionar ao prêmio final ou ficar com o dinheiro.

O que acontece se a dupla decidir pegar o dinheiro?

Caso Gracyanne e Giovanna optem por ficar com os R$ 30 mil, elas terão que impor uma consequência aos demais confinados. A punição da semana será designar quatro duplas para permanecerem grudadas até que a produção do programa decida liberá-las.

O que está em jogo?

Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, o prêmio do BBB 25 começou com o valor fixo de R$ 2,5 milhões e pode aumentar a cada eliminação, dependendo das escolhas feitas pelos emparedados eliminados e as duplas que eles indicarem. "Tudo depende das escolhas que vocês tiverem no jogo", ressaltou Schmidt.

Como funciona a dinâmica "Pegar ou Guardar"?

Após cada eliminação, a dupla escolhida pelos eliminados da semana participa da dinâmica e deve tomar uma decisão:

Pegar: ficar com o valor em dinheiro referente ao rendimento da semana.

ficar com o valor em dinheiro referente ao rendimento da semana. Guardar: adicionar o valor ao montante do prêmio final.

No entanto, a decisão de pegar o dinheiro vem com um custo para a casa. "Se a dupla escolher ficar com o dinheiro, a consequência será que 8 pessoas da casa ficarão grudadas até que o BBB decida desgrudar", explicou o apresentador.

