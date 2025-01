Quem saiu do BBB 25? Dupla Arleane e Marcelo é a 1ª eliminada com 55,95% dos votos

Arleane e Marcelo foram a primeira dupla eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 25, com 55,95% dos votos. Os participantes deixaram o reality show nesta terça-feira (21). Também estavam na berlinda as duplas Diogo e Vilma e Edilberto e Raissa.

O casal foi parar no paredão após a indicação dos líderes Aline e Vinícius.

A dupla Diogo e Vilma ficou em segundo lugar na disputa pela permanência, com 36% dos votos. Já Edilberto e Raissa tiveram apenas 8,05% dos votos.

Veja a média de votos:

Arleane e Marcelo

Média: 55,95%

Voto Único: 56,75%

Voto Torcida: 55,13%

Diogo e Vilma

Média: 36%

Voto Único: 32,80%

Voto Torcida: 39,21%

Edilberto e Raissa

Média: 8,05%

Voto Único: 10,45%

Voto Torcida: 5,66%

Como foi a formação do Paredão?

O primeiro paredão da edição começou antes deste domingo, com Edilberto e Raissa já indicados. Nesta noite, a dupla de anjos Gabriel e Maike imunizou João Gabriel e João Pedro.

Em seguida ocorreu a indicação dos líderes Aline e Vinícius, que decidiram mandar Arleane e Marcelo direto à berlinda.

Logo depois, ocorreu a votação no confessionário, com três duplas levando três votos: Daniele e Diego, Diogo e Vilma e Mateus e Vitória. No voto de minerva, os líderes levaram Diogo e Vilma ao paredão.

A dupla emparedada pela casa, então, teve direito ao contragolpe, emparedando Vitória e Mateus. No Bate e Volta, Mateus e Vitória se livraram da berlinda.

Arleane e Marcelo votaram em Mateus e Vitória

Camila e Thamiris votaram em Diogo e Vilma

Daniele e Diego votaram em Gabriel e Maike

Diogo e Vilma votaram em Mateus e Vitória

Edilberto e Raissa votaram em Mateus e Vitória

Eva e Renata votaram em Daniele e Diego

Gabriel e Maike votaram em Daniele e Diego

Giovanna e Gracyanne votaram em Diogo e Vilma

Guilherme e Joselma votaram em Giovanna e Gracyanne

João Gabriel e João Pedro votaram em Daniele e Diego

Mateus e Vitória votaram em Diogo e Vilma

