Belo reage após ser chamado de 'sogro' por Maike, no BBB 25

O cantor Belo reagiu nas redes sociais após ser chamado por Maike, do BBB 25, de "sogro". No reality show global, o brother já demonstrou interesse por Giovanna, dupla de Gracyanne Barbosa, ex do artista.

Na conversa, a veterinária explicou que foi morar no Rio de Janeiro aos 10 anos com a irmã e Belo. Por isso, ela considera o cantor um pai. Ela também disse que não tem relação de proximidade com o pai biológico.

“Belo que é seu pai? Então meu sogro vai ser o Belo?” perguntou Maike. Giovanna confirmou. “Sou apaixonado pelo Belo, hein”, afirmou o representante comercial.

A conversa foi publicada no perfil de Giovanna, e Belo deixou vários emojis na publicação: de olhinhos, cara desconfiada e cara com corações.

Legenda: Belo reagiu na publicação de Giovanna Foto: Reprodução

No reality, Maike também perguntou se Belo é ciumento, e ela confirmou: “Ele é, e ele faz várias perguntas. Ele fala 'se magoar ela, esquece que eu existo'. É porque ele quer meu bem, né”.