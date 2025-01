Formação do 1º paredão do BBB 25 rende discussões sobre estratégias e desavenças entre duplas

O primeiro paredão do BBB 25 mandou três duplas para a berlinda e rendeu, durante a madrugada (20), uma série de desabafos emocionados entre os brothers, além de estratégias bem boladas sobre as próximas movimentações do jogo. Dentro das duplas, a formação parece também ter causado uma série de desentendimentos.

Vitória Strada e Mateus, por exemplo, mesmo após escaparem do paredão não demonstraram tanta sintonia. Os dois foram alertados por Camilla e Thamiris sobre a reação efusiva durante a prova Bate e Volta.

Veja também Zoeira Enquete BBB 25: Arleane e Marcelo, Diogo e Vilma ou Edilberto e Raissa? Vote na dupla que deve sair no paredão Zoeira 'Meu telefone nem toca': Daniele Hypólito desabafa no BB25 sobre ser excluída e sentir vergonha do próprio corpo

Segundo as irmãs, a emoção dos dois teria, de certa forma, desrespeitado o momento mais complicado de outros brothers. "Eu estou muito nervosa, como qualquer um estaria. E eu tenho um problema que, às vezes, eu dou risada quando estou nervosa", justificou Vitória.

Após isso, a falha na conexão entre ela e Mateus ficou mais aparente. "Deixa eu falar! Estou nervosa e você não me deixa falar nunca!", disse ela aos gritos. Mateus, então, se retirou aos risos do local.

Distância e estratégias

Thamiris também aproveitou para justificar o voto em Diogo e Vilma, justamente por conta do afastamento frequente entre mãe e filho. "Entendo que pode ser seu jeito, mas, às vezes, acho você muito distante", disse ela a Diogo.

Sobre isso, inclusive, quem pensa em se fortalecer nas relações é Diego Hypolito. O ginasta deixou claro, durante conversa com os colegas, que deseja analisar as estratégias do grupo para definir votos.

"Vou conversar com o nosso grupo o que eu vou fazer, o que a gente acha que deve fazer", disse. "Esse programa é um jogo, se a gente não se une cada vez mais vai ser difícil", ainda completou.

Enquanto alguns fortalece as alianças, há quem também queira encerrá-las. Camilla e Thamiris, por exemplo, já desejam um certo afastamento de Vitória Strada.

Ainda sobre a reação na prova Bate e Volta, elas garantiram que ficam preocupadas sobre a atriz. "A Vitória, quando ela quer uma parada, ela meio que bota o dela em primeiro lugar. E ela vai acabar prejudicando o Mateus se ela fizer isso", disse Camila.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.