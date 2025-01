BBB 25: Aliadas de Vitória Strada, Camilla e Thamiris criticam postura da atriz no jogo

Aliadas da atriz Vitória Strada no BBB 25, as irmãs Camilla e Thamiris criticaram a artista, na madrugada desta segunda-feira (20), após a formação do primeiro paredão do reality show.

“Eu, particularmente, não gostei do que a Vitória fez na sala. Já falei com ela várias vezes. Acho a Vitória muito soberba quando ela faz isso”, disse Camilla sobre a atriz.

“Eu não quero mais proteger ninguém, não quero fazer mais nada disso”, disse ainda Thamiris, dando a entender que não pretende mais jogar em parceria com a artista.

Bate e Volta

Vitória e a dupla, Mateus, foram indicados ao paredão, no domingo (19), devido ao contragolpe do ator Diogo Almeida e a mãe dele, Vilma. No entanto, eles escaparam da berlinda após vencer a prova Bate e Volta. A comemoração de Vitória foi o que causou incômodo em Camilla e Thamiris.

Logo após a prova, Camilla chegou a falar o que pensava para Vitória: “Eu fiquei desesperada, porque vocês estão muito felizes, só que vocês não respeitaram eles”.

Apesar do toque, a atriz não concordou com a amiga: “Quando a gente ganhou a prova, não acho que devia ter ficado menos feliz”.

Com Vitória e Mateus fora da berlinda, Arleane e Marcelo, Diogo e Vilma e Edilberto e Raissa formam o primeiro paredão do BBB 25.

