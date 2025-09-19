Alvaro e Lucas Leto são flagrados aos beijos em quiosque no Rio de Janeiro
Os dois são participantes do quadro Dança dos Famosos 2025
O ator Lucas Leto e o influenciador Alvaro foram fotografados aos beijos em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira (19).
Os dois estavam em uma comemoração com outros integrantes do quadro "Dança dos Famosos", como Wanessa Camargo, Allan Souza Lima, Nicole Bahls e Fernanda Paes Leme. Wanessa e Allan, inclusive, saíram juntos da festa.
A proximidade de Lucas e Alvaro começou com o início da dança. Em entrevista, o ator que interpreta o Sardinha na novela "Vale Tudo" revelou ter ajudado Alvaro a superar uma crise de pânico em um dos primeiros episódios da temporada.
Poucas horas antes de serem flagrados aos beijos, o influenciador digital publicou no Instagram, em que tem 16,4 milhões de seguidores, uma foto almoçando ao lado de Lucas. "Almoço global com meu global favorito", escreveu.
Lucas Leto, que interpretou Marcelo no remake de "Pantanal" (2022) e já se declarou bissexual, é muito discreto quanto a sua vida amorosa, mas também já foi flagrado aos beijos com a colega de "Vale Tudo" Bella Campos.
*Estagiária supervisionada pela jornalista Mariana Lazari.