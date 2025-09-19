Alvaro e Lucas Leto são flagrados aos beijos em quiosque no Rio de Janeiro

O ator Lucas Leto e o influenciador Alvaro foram fotografados aos beijos em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira (19).

Os dois estavam em uma comemoração com outros integrantes do quadro "Dança dos Famosos", como Wanessa Camargo, Allan Souza Lima, Nicole Bahls e Fernanda Paes Leme. Wanessa e Allan, inclusive, saíram juntos da festa.

A proximidade de Lucas e Alvaro começou com o início da dança. Em entrevista, o ator que interpreta o Sardinha na novela "Vale Tudo" revelou ter ajudado Alvaro a superar uma crise de pânico em um dos primeiros episódios da temporada.

Poucas horas antes de serem flagrados aos beijos, o influenciador digital publicou no Instagram, em que tem 16,4 milhões de seguidores, uma foto almoçando ao lado de Lucas. "Almoço global com meu global favorito", escreveu.

Legenda: Post dos dois almoçando juntos Foto: Reprodução/Instagram

Lucas Leto, que interpretou Marcelo no remake de "Pantanal" (2022) e já se declarou bissexual, é muito discreto quanto a sua vida amorosa, mas também já foi flagrado aos beijos com a colega de "Vale Tudo" Bella Campos.

*Estagiária supervisionada pela jornalista Mariana Lazari.