Alvaro e Lucas Leto são flagrados aos beijos em quiosque no Rio de Janeiro

Os dois são participantes do quadro Dança dos Famosos 2025

Escrito por
Geovana Almeida* geovana.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 11:20)
Zoeira
Alvaro e Lucas Leto trocando um beijo romântico em um ambiente de restaurante ao ar livre, com mesas de madeira e cadeiras, em um clima íntimo.
Legenda: Alvaro e Lucas Leto são vistos aos beijos.
Foto: Thiago Martins/Agnews

O ator Lucas Leto e o influenciador Alvaro foram fotografados aos beijos em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira (19). 

Os dois estavam em uma comemoração com outros integrantes do quadro "Dança dos Famosos", como Wanessa Camargo, Allan Souza Lima, Nicole Bahls e Fernanda Paes Leme. Wanessa e Allan, inclusive, saíram juntos da festa.

A proximidade de Lucas e Alvaro começou com o início da dança. Em entrevista, o ator que interpreta o Sardinha na novela "Vale Tudo" revelou ter ajudado Alvaro a superar uma crise de pânico em um dos primeiros episódios da temporada.

Poucas horas antes de serem flagrados aos beijos, o influenciador digital publicou no Instagram, em que tem 16,4 milhões de seguidores, uma foto almoçando ao lado de Lucas. "Almoço global com meu global favorito", escreveu.

Alvaro e Lucas Leto sorrindo e curtindo almoço em restaurante sofisticado, com prato de comida na mesa, ambiente aberto com grande janela e decoração moderna, pessoas ao fundo
Legenda: Post dos dois almoçando juntos
Foto: Reprodução/Instagram

Lucas Leto, que interpretou Marcelo no remake de "Pantanal" (2022) e já se declarou bissexual, é muito discreto quanto a sua vida amorosa, mas também já foi flagrado aos beijos com a colega de "Vale Tudo" Bella Campos

*Estagiária supervisionada pela jornalista Mariana Lazari.

