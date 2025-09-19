Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Wanessa Camargo e Allan Souza Lima são vistos saindo juntos de quiosque no RJ

Artistas deixaram a Barra da Tijuca no mesmo veículo, na madrugada desta sexta-feira (19)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:24)
Zoeira
Wanessa, de vestido amarelo, e Allan, de blusa verde e calça preta, indo embora no mesmo veículo. Vegetação tropical ao fundo, perto de um carro preto e uma estrutura de bar.
Legenda: Os artistas também foram vistos abraçados durante a confraternização.
Foto: Thiago Martins/AgNews.

A cantora Wanessa Camargo e o ator Allan Souza Lima foram flagrados juntos indo embora de um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira (19). Os artistas estavam participando de uma confraternização com outros participantes da "Dança dos Famosos", quadro de entretenimento do "Domingão com Huck".

Wanessa a frente e Allan atrás, entrando em carro preto enquanto segurança observa ao lado esquerdo da foto.
Legenda: Os artistas foram vistos saindo de mesmo carro em fachada de hotel.
Foto: Thiago Martins/AgNews.

Durante a noite, eles foram vistos abraçados e compartilhando momentos de maior intimidade em meio à confraternização. Os dois deixaram o local no mesmo carro e chegaram juntos ao hotel.

Veja também

teaser image
Zoeira

A Fazenda 17: veja quem ganhou a 1ª prova de imunidade do reality

teaser image
Zoeira

Mateus Solano e Paula Braun anunciam separação após 17 anos de relacionamento

Há algumas semanas, surgiram boatos de que a cantora e o ator estariam tendo um caso, o que foi desmentido por Wanessa. Na ocasião, a artista esclareceu rumores sobre sua relação com Dado Dolabella e enfatizou que Allan, assim como outras duas pessoas, estava apenas lhe dando apoio em toda a situação.

Foto desfocada de Allan saindo de carro preto com um segurança ao lado e uma silhueta de outra pessoa à esquerda, em fachada de hotel.
Legenda: Há algumas semanas, houve boatos de que os artistas estão tendo um caso.
Foto: Thiago Martins/AgNews.

Wanessa saindo de um carro preto e uma cerca de proteção e um segurança em entrada de hotel.
Legenda: Wanessa havia desmentido os rumores sobre suposto caso semanas atrás.
Foto: Thiago Martins/AgNews.

Assuntos Relacionados
Alvaro e Lucas Leto trocando um beijo romântico em um ambiente de restaurante ao ar livre, com mesas de madeira e cadeiras, em um clima íntimo.
Zoeira

Alvaro e Lucas Leto são flagrados aos beijos em quiosque no Rio de Janeiro

Os dois são participantes do quadro Dança dos Famosos 2025

Geovana Almeida*
Há 21 minutos
Wanessa, de vestido amarelo, e Allan, de blusa verde e calça preta, indo embora no mesmo veículo. Vegetação tropical ao fundo, perto de um carro preto e uma estrutura de bar.
Zoeira

Wanessa Camargo e Allan Souza Lima são vistos saindo juntos de quiosque no RJ

Artistas deixaram a Barra da Tijuca no mesmo veículo, na madrugada desta sexta-feira (19)

Redação
Há 1 hora
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (19)

Ao ouvirem o carro de Marilda e Aderbal se aproximando, Candinho e seus amigos tentam abrir a porta do galpão.

A. Seraphim
Há 2 horas
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (19)

Jaques proíbe Leo de pegar as sobras de material da Boaz, e humilha a mulher.

A. Seraphim
Há 2 horas
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (19)

Depois de brigar com Guiomar, Raul decide sair de casa.

A. Seraphim
Há 2 horas
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (19)

Olavo critica César.

A. Seraphim
Há 2 horas
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
19 de Setembro de 2025
Na imagem, seis peões ficaram imunides: Matheus, Shia, Nizam, Walério, Will e Mesquita.
Zoeira

A Fazenda 17: veja quem ganhou a 1ª prova de imunidade do reality

Dinâmica especial salvou seis peões da primeira roça

Redação
19 de Setembro de 2025
foto do cantor D4vd.
Zoeira

Cadáver de adolescente é localizado dentro de Tesla do cantor D4vd

O artista norte-americano é uma das atrações confirmadas do Lollapalooza 2026, em São Paulo

Redação
18 de Setembro de 2025