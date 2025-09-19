Wanessa Camargo e Allan Souza Lima são vistos saindo juntos de quiosque no RJ
Artistas deixaram a Barra da Tijuca no mesmo veículo, na madrugada desta sexta-feira (19)
A cantora Wanessa Camargo e o ator Allan Souza Lima foram flagrados juntos indo embora de um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira (19). Os artistas estavam participando de uma confraternização com outros participantes da "Dança dos Famosos", quadro de entretenimento do "Domingão com Huck".
Durante a noite, eles foram vistos abraçados e compartilhando momentos de maior intimidade em meio à confraternização. Os dois deixaram o local no mesmo carro e chegaram juntos ao hotel.
Há algumas semanas, surgiram boatos de que a cantora e o ator estariam tendo um caso, o que foi desmentido por Wanessa. Na ocasião, a artista esclareceu rumores sobre sua relação com Dado Dolabella e enfatizou que Allan, assim como outras duas pessoas, estava apenas lhe dando apoio em toda a situação.